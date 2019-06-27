Материал подготовлен в партнерстве с фондом «За международную толерантность» и фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА).
Бишкек стремительно застраивается многоэтажными домами, офисами и торговыми центрами. Активная застройка идет не только в центральной части — в окрестностях города появилось уже 47 жилмассивов. В них проживает примерно четверть от общего населения Бишкека.
Но условия, в которых живут эти люди, не подходят для проживания: в некоторых новостройках нет доступа к электричеству, канализации и даже чистой воде.
Изменить это можно самостоятельно и покрыть 50% расходов за счет бюджета столицы. Для этого нужно подать заявку на стимулирующие гранты, которые выдают районные акимиаты Бишкека.
Так, например, жители жилмассивов «Ак-бата», «Эне-Сай» и «Бакай-ата» с помощью фонда «За международную толерантность» получили деньги на освещение пяти улиц, создания места для отдыха и общения, а еще на строительство сцены для мероприятий.
На самом деле подать заявку могут все жители Бишкека: улучшение инфраструктуры микрорайона или центра Бишкека тоже входит в этот грант.
Что такое стимулирующие гранты?
Стимгранты — это денежные средства, которые можно получить безвозмездно. Гранты выдаются на конкурсной основе. Главная их цель — благоустройство города, решение проблем жителей и поддержка их инициатив.
Решение о присуждении гранта выдает специальная комиссия, в которую входят представители бишкекского горкенеша, специалисты районных акимиатов и территориальных управлений.
Сколько можно выиграть?
Максимальная сумма гранта — 500 000 сомов. Есть обязательное условие — половину своих затрат вы должны покрыть своими средствами.
Например, если вы хотите провести уличное освещение в вашем районе за 400 000 сомов, 200 000 сомов вы должны оплатить самостоятельно (из бюджета вашего ТСЖ или за счет дополнительного финансирования, собрав деньги с жителей, например).
Как получить грант?
Во-первых, у вас должно быть зарегистрировано юридическое лицо, частным лицам гранты не дают.
Например, для многоквартирных домов — это Товарищество собственников жилья (ТСЖ). Проживающие в жилмассивах или частном секторе могут действовать через Муниципальные территориальные управления (МТУ).
Кроме того, комиссия требует подтверждение того, что вы в состоянии покрыть половину суммы. Это может быть протокол собрания жильцов, в котором они соглашаются вложить свои деньги или справка из банка о финансовом состоянии вашего ТСЖ.
Проверить, к какому МТУ относится ваше жилье можно в приложении к постановлению Бишкекского городского кенеша.
Если вы хотите провести ремонт в школе или детском саду, нужно создать общественное объединение.
Сейчас выдачей стимгрантов занимаются районные акимиаты. Они получили эти полномочия только в конце июня (раньше этим занималось Агентство развития Бишкека), поэтому у них пока нет сайта, и консультироваться нужно напрямую в офисах. Проверить адреса районных акимиатов можно на сайте мэрии.
Во-вторых, у вас должна быть конкретная и понятная цель, например — провести освещение на улицах вашего района или построить детскую площадку. Главное, чтобы ваша заявка была направлена на улучшение инфраструктуры и условий проживания жителей района.
Больше шансов получить грант, если ваши нужды являются приоритетными для мэрии.
Для многоквартирных домов в приоритете такие изменения:
• ремонт крыши, фасадов и боковых швов;
• ремонт или замена систем отопления и водоснабжения;
• ирригационные сети;
• ремонт лифтов;
• строительство спортивных площадок.
Для жителей частного сектора и жилмассивов:
• ирригационные сети;
• освещение;
• водопроводные и канализационные системы;
• создание парковых зон;
• строительство детских и спортивных площадок.
Как увеличить шансы на получение гранта?
Кроме приоритетных направлений, комиссия обратит внимание, если ваш способ решения жилищных проблем является инновационным. Также больше шансов получить финансирование имеют заявки, в которых:
• подразумевается активное участие населения в развитии Бишкека.
• укрепляется сотрудничество между гос.органами и жителями города.
• создаются условия для развития местных сообществ.
Мне могут отказать?
Да. Помимо ошибок в заявке на грант, есть условия, при которых отказывают. Во-первых, если вы отправили заявку как частное лицо. Во-вторых, если у вас религиозная или политическая организация.
Кроме того, гранты недоступны для бизнес-проектов и проектов, которые преследуют религиозные и политические цели.
Если вы сомневаетесь, подходит ли ваша организация под стимгрант, можно посоветоваться со специалистами из акимиатов.
Зачем нужны эти гранты?
Мэрия Бишкека заинтересована в облагораживании столицы, но не всегда удается вовремя отследить в чем нуждается население. Такие гранты — это возможность проявить инициативу и решить локальные проблемы вашего сообщества за счет бюджета Бишкека.
Проблемы с инфраструктурой ведут к накоплению социального напряжения и недовольства — такие результаты показал анализ мира и конфликта, который проводил фонд «За международную толерантность».
Чтобы снизить социальное напряжение в жилых массивах, фонд «За международную толерантность» помогал реализовать грантовую программу по поддержке инициатив женщин из 10 жилмассивов Бишкека.
Цель программы — научить жителей жилмассивов самостоятельно анализировать и решать проблемы их сообществ. Потому что развитие города невозможно без участия и инициатив его жителей.