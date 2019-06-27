Бишкек стремительно застраивается многоэтажными домами, офисами и торговыми центрами. Активная застройка идет не только в центральной части — в окрестностях города появилось уже 47 жилмассивов. В них проживает примерно четверть от общего населения Бишкека.

Но условия, в которых живут эти люди, не подходят для проживания: в некоторых новостройках нет доступа к электричеству, канализации и даже чистой воде.

Изменить это можно самостоятельно и покрыть 50% расходов за счет бюджета столицы. Для этого нужно подать заявку на стимулирующие гранты, которые выдают районные акимиаты Бишкека.