Аиду Салянову этапировали в СИЗО-1. По словам близких экс-генпрокурора, ей должны были сделать операцию, но вернули в следственный изолятор по неизвестным причинам. ГСИН подтвердил, что Салянову вернули из Наццентра кардиологии в СИЗО.

Срок пребывания под стражей Саляновой продлили до конца августа.

Салянова была отправлена в Наццентр кардиологии в середине июня из-за проблем с сердцем. По словам адвоката экс-генпрокурора, у Саляновой порок сердца и в изолятор несколько раз приезжала скорая помощь.

Из-за проблем с сердцем омбудсмен Токон Мамытов предлагал отправить Салянову под домашний арест.

Салянова была задержана 4 июня по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Она утверждает, что не имеет к этому отношения.

Ранее по делу об освобождении Батукаева властями были задержаны врачи и бывшие министры. Экс-вице-премьер Шамиль Атаханов дал показания против бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Его лишили неприкосновенности и могут привлечь к ответственности.

Депутатская комиссия обвиняет Атамбаева в том, что он поручил и лично контролировал освобождение Батукаева в 2013 году. Криминальный авторитет покинул Кыргызстан сразу после освобождения и вылетел в Россию.