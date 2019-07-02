В пресс-службе минздрава сообщили, что массовое отравление произошло на свадьбе в Токмоке 29 июня. По предварительным данным, на торжество были приглашены 256 человек, из них 93 обратились за помощью.

«Первые симптомы появились утром 1 июля, многие участники свадьбы почувствовали недомогание, у некоторых была тошнота, рвота, диарея, повышение температуры до 38-40 градусов по Цельсия», — рассказали в ведомстве.

Из всех обратившихся 39 человек госпитализировали, остальных отпустили на амбулаторное лечение под наблюдение семейного врача. Среди пострадавших есть дети до 14 лет.

Общее состояние отравившихся оценивается как «средней тяжести». Сейчас госсанэпиднадзор проводит расследование, отобраны остатки пищи, промывных вод на лабораторные исследования.