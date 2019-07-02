По словам директора детсада Гулайым Молдакуновой, сейчас в сельский детский сад ходит 121 ребенок, но в очереди стоят еще 200.

Сельский учитель Нурия Жумабаева рассказывает, что в этот детский сад ходил еще ее сын. А вот ее внуку повезло меньше — он стоит в очереди и каждый день вместе с еще 22 детьми ездит в детсад в соседнее село.

«Каждый день на трех машинах по очереди отвозим детей в соседнее село […] Если дети вовремя не возвращаются, переживаю, начинаю всем звонить. Если бы наш сельский садик был большой и современный, не отправляла бы внука в соседнее село», — говорит она.

Сельчанин Адилет Кожониязов рассказывает, что родители отвозят детей попеременно и когда очередь доходит до него — приходится опаздывать на работу.

«У некоторых родителей нет машины и они специально нанимают такси. Когда отправляем — переживаем, как доехали, ведь дети сидят на заднем сидении, а они маленькие. Опасаемся, вдруг окна и двери откроют», — рассказывает он.

Дорога в соседнее село обходится родителям в 1000 сомов ежемесячно. По словам айыл окмоту, это почти ⅛ часть от средней зарплаты в селе при том, что около 71% сельчан — безработные. Из-за этого остальные дети, которые находятся в очереди в сельский детсад, остаются дома с родителями или родственниками.