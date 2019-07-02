Казыбек — отдаленное горное село в Нарынской области. Здесь практически нет общественного транспорта, хотя Казыбек и считается одним из самых крупных сел в Ат-Башинском районе. Раз в день из села можно выбраться на ночном автобусе, который идет оттуда в Бишкек через Нарын. Чтобы выехать из села в другое время, нужно нанимать такси.
В центре Казыбека можно увидеть старое советское одноэтажное здание посреди заросшей сорняками поляны. Здание находится в довольно плачевном состоянии — фундамента нет, глиняные стены в дырах и трещинах, в которых обосновались насекомые, а крышу покрывает дырявый шифер.
У входа в здание стоят баннеры с изображением персонажей из советских мультфильмов и сделанные из старых шин лебеди. Это единственный детский сад в Казыбеке. Еще 16 лет назад в этом населенном пункте не было и такого сада.
Здание, в котором сейчас находится детский сад, построили в 1960-х годах и раньше его использовали как амбулаторное отделение сельской больницы. В 1999 году отделение переехало в новое помещение. Спустя четыре года после косметического ремонта в старом здании больницы открыли детский сад.
В сентябре 2013 года здание детского сада было признано аварийным. Несмотря на это, дети продолжают ходить в этот детсад, потому что другой находится в соседнем селе, а общественный транспорт туда не ходит.
«Крыша непригодна — сломан шифер, и во время дождя вода просачивается в здание, осыпаются глиняные стены. Хотя каждый год проводят ремонтные работы, старое здание все равно остается аварийным», — рассказывает житель села Дуйшенбек Абдыразаков, который в 2003 году вместе со своей супругой стал инициатором открытия садика.
По словам директора детсада Гулайым Молдакуновой, сейчас в сельский детский сад ходит 121 ребенок, но в очереди стоят еще 200.
Сельский учитель Нурия Жумабаева рассказывает, что в этот детский сад ходил еще ее сын. А вот ее внуку повезло меньше — он стоит в очереди и каждый день вместе с еще 22 детьми ездит в детсад в соседнее село.
«Каждый день на трех машинах по очереди отвозим детей в соседнее село […] Если дети вовремя не возвращаются, переживаю, начинаю всем звонить. Если бы наш сельский садик был большой и современный, не отправляла бы внука в соседнее село», — говорит она.
Сельчанин Адилет Кожониязов рассказывает, что родители отвозят детей попеременно и когда очередь доходит до него — приходится опаздывать на работу.
«У некоторых родителей нет машины и они специально нанимают такси. Когда отправляем — переживаем, как доехали, ведь дети сидят на заднем сидении, а они маленькие. Опасаемся, вдруг окна и двери откроют», — рассказывает он.
Дорога в соседнее село обходится родителям в 1000 сомов ежемесячно. По словам айыл окмоту, это почти ⅛ часть от средней зарплаты в селе при том, что около 71% сельчан — безработные. Из-за этого остальные дети, которые находятся в очереди в сельский детсад, остаются дома с родителями или родственниками.
По мере финансирования
В 2015 году после многочисленных обращений администрации в госорганы, власти включили строительство нового здания для сельского детсада в госплан и объявили тендер. Выигравшая компания согласилась построить его чуть меньше, чем за 23 млн сомов.
Но когда именно построят новое здание — неизвестно. Пока из 23 млн сомов государство выделило только около трех млн.
По словам Абдыразакова, с 2015 года он отправил больше 150 писем в разные инстанции в попытках добиться окончания строительства. Кроме того, в разное время приезжали чиновники и обещали в скором времени закончить строительство, но в итоге вместо полноценного здания для сельских детей, пока построили только фундамент и установили трансформатор.
«Каждый раз получаем один и тот же ответ — по мере финансирования», — сетует Абдыразаков.