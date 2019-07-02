Мэр Бишкека Азиз Суракматов поручил райадминистрациям совместно с местными территориальными управлениями, квартальными, домкомами призвать население, чтобы никто не выходил на митинги.

«Вы видите, какие политические события происходят? Поэтому в трудовых коллективах необходимо провести разъяснительные работы, чтобы мы не вмешивались в политику, а занимались хозяйственными вопросами. Нужно провести беседы с населением о том, что в городе Бишкек нужна стабильность, в городе Бишкеке не нужны митинги», — сказал Суракматов.

Это заявление прозвучало на фоне того, что сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева собираются в его резиденции в селе Кой-Таш, недалеко от Бишкека.

Причиной собраний стало лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента. Сам Атамбаев не признает легитимности Сооронбая Жээнбекова — хотя именно он сделал все усилия, чтобы его преемник стал президентом Кыргызстана.

Атамбаев 3 июля планирует выйти на мирный митинг возле «Медиафорума» против «старой элиты».