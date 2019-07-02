Группа депутатов хочет запретить курить табак и электронные сигареты в общественных зданиях, на пляжах и остановках. Парламентарии также предложили производителям и импортерам табачных изделий в страну платить по 1 тыйыну с каждой сигареты.

Депутаты предложили законопроект для «защиты здоровья граждан» от вреда сигарет, кальянов и вейпов.

Однако это предложение раскритиковали бизнесмены. Глава Ассоциации рынков Сергей Пономарев заявил, что предприниматели выступают против законопроекта и просят спикера парламента снять документ с рассмотрения и отправить его на доработку.

Депутаты планируют рассмотреть законопроект после возвращения с летних каникул — документ будет рассматриваться в первом чтении парламента осенью 2019 года.

Чем именно недовольны в законопроекте?

В интервью информагентству 24.kg Пономарев заявил, что предлагаемый обязательный сбор в 1 тыйын может подтолкнуть к «нелегальной» продаже сигарет «нечистоплотными» предпринимателями.

«Планируется, что средства будут аккумулироваться на счете специального фонда. Но неизвестно, кому он подотчетен и на какие программы направят собранные средства», — сказал он.

По его словам, бизнесмены недовольны предлагаемыми нормами запретить открытую продажу сигарет, кальянов и вейпов на прилавках, а также в радиусе 100 метров от больниц, школ, детсадов и культурных учреждений.

С критикой законопроекта выступила и глава общественного совета при Минздраве Нурхан Жумабаева. Она считает, что если законопроект примут, то это легализует продажу насвая в Кыргызстане.

«Прежде чем [принять закон], нужно было медико-научную группу создать, чтобы они определили пользу или вред от употребления насвая организму. […]

Если они заботятся о здоровье людей, тогда надо было запретить и насвай — легкий наркотик. Насвай дешевле в разы, табак станет намного дороже, и получается, люди станут больше потреблять насвай», — заявила Жумабаева изданию «Тазабек».

«Табачные компании непорядочно себя ведут»

Один из инициаторов запрета на курение — депутат Алмазбек Токторов сообщил «Клоопу», что у предпринимателей «предвзятое отношение» к его законопроекту.

«Табачные компании крайне непорядочно ведут себя, пускают дымовую завесу. СМИ [со ссылкой на них] пишут, что 1 тыйын будет направляться в непонятные фонды, непонятно кто будет управлять. Никаких фондов нет. Деньги будут направляться в госбюджет», — заявил депутат.

По его словам, сбор в 1 тыйын с сигареты предлагается для борьбы с курением, а затем собранные деньги будут распределяться Минздраву и госагентству по делам местного самоуправления.

«Эти деньги направят на то, чтобы Минздрав мог выпускать какую-то печатную продукцию и проводить антитабачные акции. И половина этих денег будет направляться в органы местного самоуправления, чтобы они проводили аналогичные компании против табакокурения», — пояснил Токторов.

Продажа сигарет из-под прилавка

Тем не менее, Токторов согласился с предпринимателями, которые считают, что запрет на продажу сигарет и других табачных изделий в радиусе 100 метров от больниц и школ негативно отразится на бизнесе.

«Эта часть законопроекта будет изменена ко второму чтению. Мы хотим сделать компромиссный вариант — запретить продавать сигареты в ларьках и на выносных лотках. Сейчас возле школ поштучно продают с лотков», — добавил парламентарий.

Однако он по-прежнему настоял на необходимости запрета на открытую продажу сигарет на витринах. «Во всех развитых странах продают сигареты из-под прилавка, не выставляя на витрины», — пояснил Токторов.

«Насвай не получится убрать»

По мнению депутата, полностью искоренить производство и продажу насвая в Кыргызстане не получится. По его словам, если даже запретить продажу насвая, то от этого может пострадать целая область — в Баткенской области многие люди зарабатывают на производстве насвая.

«Поэтому мы хотим регламентировать насвай — запретить производить его в домашних условиях и без лицензии, а также запретить продавать насвай без надлежащей упаковки и акцизной марки. […] Например, в Таджикистане насвай разрешили, это акцизный товар, но они убрали все ядовитые добавки. Получилась жевательная смесь, и фактически это не насвай», — сказал Токторов.

По задумке депутатов, насвай будет производиться без ядовитых добавок, которые запрещены для применения в пищевых продуктах.

Подробнее о законопроекте читайте тут: Приравнять вейпинг к курению и запретить курить в общественных помещениях — парламент рассматривает новый законопроект