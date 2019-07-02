Сообщение об исчезновении руководителя аппарата губернатора Чуйской области Молдакуна Абдылдаева появились 30 июня.

Его дочь Индира сообщила, что отец с матерью, братом и внучкой выехали в Суусамырскую долину 30 июня. В последний раз они выходили на связь, будучи в Жумгальском районе Нарынской области.

«Они ехали на автомобиле марки “Ниссан Террано”. После последнего разговора они перестали выходить на связь. Мы просим всех оказать помощь в проведении поисков», — рассказала девушка изданию «Турмуш».

Полпред Чуйской области Алтынбек Намазалиев сообщил изданию «Спутник», что машина Абдылдаева могла упасть в реку.

«Мы очень надеемся, что они найдутся. Все переживаем. Молдакун Абдылдаев профессионал и хороший человек. Нам помогают власти Жумгальского района, потому что инцидент произошел на границе с Нарынской областью», — сказал Намазалиев.

В аппарате полпреда создан оперативный штаб из-за пропажи Абдылдаева, к поискам привлекли солдат и местных жителей.

В пресс-службе ГУВД Чуйской области сообщили «Клоопу», что 30 июня милиционерам Жайыльского района сообщили о падении машины в реку Коко-Мерен. Однако в милиции не подтвердили, что автомобиль действительно принадлежал пропавшему Абдылдаеву.