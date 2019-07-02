В центральной части столицы установили урны, в которые можно отдельно выбрасывать пластик, бумагу и стекло.

Пресс-служба мэрии сообщила, что сейчас изготовлены 10 комплексов урн — шесть из них уже установили возле памятника Курманжан Датке.

«В скором времени две урны появятся в недавно созданном общественном пространстве на пересечении проспектов Чуй и Манаса и ещё две в сквере Уркуи Салиевой», — сообщило ведомство.

Заместитель акима Первомайского района Мавлян Аскарбеков сообщил «Клоопу», что каждый комплекс урн стоил около 12 тысяч сомов, и их изготовило муниципальное предприятие «Тазалык».

«Это очень качественные урны — толстый металл, хорошая краска, хорошие детали, которые прослужат еще несколько лет. […] Отходы идут на переработку. Сейчас переработкой занимаются частные компании. Сейчас наша задача — научить горожан сортировать мусор», — сказал замакима.

Власти Бишкека планируют установить еще 300-500 урн в центральной части города с поступлением финансирования.

Городские власти уже несколько лет собираются построить новый мусорный полигон и завод по сортировке мусора. Европейский банк реконструкции и развития еще в 2013 году выдал 22 миллиона евро для этого. На фоне затянувшегося строительства полигона прокуратура Бишкека возбудила уголовное дело на чиновников мэрии.