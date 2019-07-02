Глава государства провел встречу с чиновниками по поводу судебно-правовой реформы 2 июля. По словам Сооронбая Жээнбекова, из-за коррупции многие проблемы в этой сфере не решены по сей день.

«Правоприменители не переходят на новый формат работы и опасаясь допущения ошибок, не используют нововведения. Отдельные ответственные лица до сегодняшнего дня не понимают концепции реформы, своевременно не смогли довести ее до подчиненных», — заявил президент.

Он добавил, что некоторые руководители в правоохранительных органах сами до конца не поняли основные цели реформы.

Жээнбеков также сказал, что в обществе бытует мнение, что проведение судебно-правовой реформы может быть лишь на словах, в то время как реальных действий по искоренению коррупции так и не будет.

По словам президента, ранее чиновники уже заявляли, что в обещанные сроки оборудуют судебные залы интернетом, а также полностью внедрят ЕРПП, однако работа по цифровизации и техническому обеспечению «хромает».

«Вы не думайте, что обойдетесь только отчетами. Пока эта реформа не будет доведена до конца, пока граждане на себе не почувствуют ее результатов — я не дам вам покоя. Реформа крайне важна для страны», — заявил Жээнбеков.

Судебная реформа — одно из главных направлений работы Сооронбая Жээнбекова на посту президента. Он начал увольнять судей уже через месяц после вступления в должность главы государства.

«Реформа сделает так, чтобы суды, прокуратура и другие силовые органы ничего не скрывали. В приоритете ведение видеонаблюдения за деятельностью судов и правоохранительных органов. Именно задержка в судебной реформе мешает изменениям в других сферах», — заявил он, выступая перед депутатами в апреле 2019 года.