Пресс-служба МЧС сообщила, что 2 июня недалеко от села Арал Жумгальского района в реке Кокомерен нашли тело 59-летнего мужчины. Им оказался пропавший глава аппарата полпреда в Чуйской области Молдакун Абдылдаев — родственники опознали его тело.

Спасатели также нашли тело его водителя. Поисковые работы продолжаются из-за информации, что в упавшей в реку машине также находился сын Абдылдаева, его жена и внучка.

Очевидцы аварии рассказали «Турмушу», что водитель не справился с управлением и врезался в гору, затем машина упала в реку.

«Как только автомобиль упал в реку, течение перевернуло его несколько раз и начало уносить. Из автомобиля пытались выбраться трое, парень в красной футболке пытался выкарабкаться в нашу сторону, но бурное течение ударило автомобиль о камень и понесло машину дальше. Затем еще три-четыре раза автомобиль показался, а после уже пропал из виду. Затем на поверхности показались какие-то коробки, продукты питания», — сообщили они.

30 июня дочь Абдылдаева Индира сообщила, что отец с матерью, братом и внучкой выехали в Суусамырскую долину, но вскоре перестали выходить на связь.