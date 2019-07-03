Пресс-служба Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (финпол) сообщила, что две компании, связанные с ошским предпринимателем Жалилом Атамбаевым, сокрыли налоги на общую сумму в 40 млн сомов.

В еще одной компании Атамбаева, занимающейся поставками нефтепродуктов, обнаружили неиспользованные пломбы налогового органа (их устанавливают на горловину емкостей с нефтепродуктами). Также в этой компании нашли пустые бланки сопроводительных накладных на нефтепродукты с уже понесенными штампами налоговой службы.

Этот факт выделили в отдельное производство по статье «Злоупотребление должностным положением» — задержан заведующий сектором по контролю за горюче-смазочными материалами налоговой службы по Ошу.

Финпол продолжает проверку других компании, связанных с Атамбаевым. Спецслужба возбудила уголовное дело в апреле 2019 года после расследование журналиста «Азаттыка» Ыдырыса Исакова.

В своем расследовании он рассказал о схеме компаний, зарегистрированных на родственников Атамбаева, и приводил данные о сокрытии налогов. Также в фильме есть жалобы местных фермеров, которые говорят, что Жалил Атамбаев якобы незаконно завладел их земельным участком и построил на нем автозаправку.

После публикации расследования Атамбаев потребовал с Исакова 50 млн сомов, но в поддержку журналиста выступили активисты и некоторые депутаты. После этого бизнесмен отозвал свой иск.