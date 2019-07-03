По словам Арабаева, в 2016 году Раиса Атамбаева «неоднократно» и «настойчиво» просила о встречах из-за судебных разбирательств по делу строительной фирмы «БЛС».

«На одной из встреч был ее сын Раис. Они просили посодействовать в разрешении судебного дела в суде второй инстанции. Она писала СМС, в которых в настойчивой форме просила о приеме определенных лиц, задействованных в разрешении дела [фирмы “БЛС”]», — сказал Арабаев.

Он добавил, что супруга Атамбаева также «просила не трогать судью Жаркееву». По данным информагентства 24.kg, речь идет об экс-председателе Свердловского райсуда Бишкека Эльвире Жаркеевой.

По словам Арабаева, «чтобы отвязаться от Раисы Атамбаевой», некие поручения были даны сотруднику ГКНБ по имени Алмаз Маатаксымов. Однако о каких именно поручениях идет речь — из сюжета непонятно.

«Хочу особо отметить, что встречи были навязаны, они сопровождались СМС-ками от жены Атамбаева», — заявил Арабаев.

Он также сказал, что во время последней встречи ему угрожал некий Бектурсун Айталиев, который по утверждению авторов сюжета, приходится родственником Раисе Атамбаевой.

Авторы сюжета утверждают, что жена бывшего президента оказывала влияние на деятельность судов, что привело к рейдерскому захвату имущества. По словам журналистов, китайские инвесторы, построившие дом в Бишкеке, позже не смогли получить на него права, проиграв дело в суде.

Зампредседателя СДПК Кундуз Жолдубаева назвала информацию в сюжете «черным пиаром» против Раисы Атамбаевой.

«Это черный пиар, направленный на формирование общественного мнения. Там было много утрированной информации, но не было фактов. Это было сделано для того, чтобы очернить человека», — цитирует Жолдубаеву «Азаттык».

ГКНБ задержал Манаса Арабаева 2 июня. Следствие установило его причастность к «злоупотреблению должностным положением», благодаря которому «осуществили рейдерский захват объектов иностранных инвесторов».

Арабаев был ответственным за судебную реформу во время президентства Алмазбека Атамбаева. Тогда же его начали обвинять в давлении на судей.