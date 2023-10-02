Женщина, которую изрезал бывший муж в селе Селекция Сокулукского района, сделала обращение к общественности. Видео пострадавшей 30 сентября опубликовали на странице в Instagram, открытую для помощи пострадавшей.

На видео женщина рассказала, что до последнего инцидента она несколько раз обращалась в правоохранительные органы, но никакого результата не было и ее права не были защищены.

«С моего приезда в Кыргызстан этот тиран ни дня не оставлял меня в покое. Не осталось места, куда я не обратилась. Сколько я написала заявлений, сколько обращалась к правозащитникам. Мои права не были защищены, мой голос не был услышан», — сказала она.

Истязания в Селекционном

О случае с истязанием 36-летней жительницы в селе Селекционном Чуйской области стало известно 20 сентября. Тогда пострадавшая поступила в Нацгоспиталь с резаными ранами лица и шеи. По этому факту милиция возбудила уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» и задержала 39-летнего мужчину.

По данным СМИ, ранее пострадавшая дважды обращалась в органы внутренних дел по факту семейного насилия и изнасилование. В ГУВД Чуйской области подтвердили эту информацию.

Постановлением Сокулукского райсуда Чуйской области 19 октября 2022 года в отношении мужчины уголовное дело по факту изнасилования было прекращено «в связи с поступившим встречным заявлением от потерпевшей об отказе поддержания обвинения и о примирении сторон».

Однако по словам двоюродной сестры пострадавшей, пострадавшая не писала встречных заявлений в отношении нападавшего и не прощала его. По словам сестры пострадавшей, женщина «обивала пороги милиции», чтобы привлечь мужчину к ответственности.

На случай истязания обратили внимание и в парламенте. На заседании 21 сентября депутаты отметили, что подобные случаи — это результат равнодушного отношения к проблеме семейного насилия и потребовали принять меры в отношении подозреваемого».

В МВД в свою очередь отметили, что реакция сотрудников милиции 20 сентября «была своевременной, что предотвратило более тяжкие последствия». Кроме того, в министерстве сообщили, что глава МВД Улан Ниязбаев взял под личный контроль это дело.

27 сентября Чуйский областной суд приговорил подозреваемого к 8 годам лишения свободы по делу об изнасиловании.