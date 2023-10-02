Правозащитница Назгуль Турдубекова 30 сентября раскритиковала слова депутата Мирлана Самыйкожо, который ранее заявил, что МВД должно принять меры в отношении тех, кто специально распространяет информацию о случаях семейного насилия.

В пример случаев замалчивания Турдубекова рассказала, что недавно с ней связались родные матери трех детей, которая покончила с собой.

«Предварительное заключение родственников [женщина совершила суицид] после насилия со стороны мужа, родственники не верят, что она могла пойти на такое. Дети остались сиротами, эх, если бы она об этой проблеме написала раньше в соцсетях, успели бы помочь», — написала правозащитница.

В ГУВД Бишкека позже сообщили, что тело женщины нашли 29 сентября в одном из домов по улице Чокморова. Факт зарегистрировали в журнале учета информации УВД Ленинского района и начали доследственную проверку. В милиции добавили, что при осмотре тела на нем не было повреждений.

Турдубекова обратилась к Самыйкожо и задалась вопросом, как замалчивание случаев семейного насилия помогает женщинам спастись от мужей агрессоров?

«Почему вы не обращаетесь к мужчинам, чтобы они не убивали жен, вот это молчаливая позиция свой за своих действительно ухудшает положение всех детей и женщин. Так не хватает социальных работников по защите женщин и отдельно по детям на уровне сел и городов!» — написала Турдубекова.

Ранее депутат Самыйкожо на заседании Жогорку Кенеша сказал, что МВД должно принять меры в отношении тех, кто специально распространяет информацию о фактах семейного насилия. Он сказал, что «кыргызы никогда не делили мужчин и женщин, что они всегда были равны» и добавил, что «делая акцент на женщинах, мы не должны обобщать и говорить, что все мужчины насильники, тираны».

Семейное насилие в Кыргызстане

Семейное насилие – одна из актуальных проблем в стране. По словам замминистра МВД Октября Урмамбетова, за восемь месяцев 2023 года в Кыргызстане зарегистрировали 8 512 фактов семейного насилия.

Урмамбетов подчеркнул, что по сравнению с прошлым годом есть темпы роста. По данным за 2022 год, в стране было зарегистрировано 9 880 фактов семейного насилия.

В 2021 году Кыргызстан занял 97-е место в глобальном индексе благополучия и безопасности женщин в мире, став самой небезопасной страной для женщин в Центральной Азии.

Читать еще: Депутат Самыйкожо потребовал от МВД контролировать распространение информации о семейном насилии