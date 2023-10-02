Президент Садыр Жапаров заявил о необходимости «внесения ясности и прославления» кыргызских исторических деятелей, память о которых искажалась ранее. Об этом глава государства сказал на церемонии открытия памятника Ормону Ниязбек уулу (Ормон хану) по случаю 230-летия со дня его рождения.

Как сообщили в пресс-службе президента, церемония прошла в селе Семиз-Бел Кочкорского района Нарынской области.

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Выступая на церемонии, президент отметил, что образование Кыргызского ханства, которое возглавлял Ормон хан, «можно считать важнейшим событием в восстановлении кыргызской государственности».

«Мы начали по-новому подходить к нашей богатой многовековой истории. Настало время вносить ясность и прославлять наших исторических деятелей, историю, которая на протяжении многих лет по ряду известных причин искажалась разными способами. В богатой истории кыргызского народа было много выдающихся людей, объединявших народ под одним флагом, идущих вперед, рука об руку противостоявших врагу, защищали независимость народа. Одному из которых сегодня к его 230-летию мы открываем памятник — Ормон хан, он занимает весомое место в истории Кыргызстана», — сказал он.

Ормон Хан — политический деятель, который возглавлял Кыргызское ханство с 1842 по 1854 годы.