Улукбек Байзаков, представляющий Кыргызстан, занял первое место на чемпионате Азиатско-Тихоокеанского региона по автоспорту в категории «автослалом». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента физической культуры и спорта.

Отмечается, что сборная Кыргызстана по автомотоспорту впервые в истории приняла участие на чемпионате Азии и Тихоокеании. Золотая медаль, завоеванное Байзаковым, первая в истории страны на этом первенстве.

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Чемпионат прошёл 1 октября в городе Куала-Лумпур, Малайзия. Всего в турнире приняли участие сборные из 27 стран.

