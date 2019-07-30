Чуйский областной суд 30 июля оставил в силе пожизненный приговор для правозащитника Азимжана Аскарова. Его адвокат Валерьян Вахитов попросил суд освободить Аскарова, но прокуроры заявили, что дела пожизненно осужденных не подлежат пересмотру.

По словам адвоката, прокуроры не изучили новый уголовный кодекс, по которому они должны были переквалифицировать дело.

Правозащитница Толекан Исмаилова рассказала «Клоопу», что суд «был предвзятым». «Они не хотели допускать адвоката к суду. Мы поняли, что это предвзятость судьи», — сказала Исмаилова.

Суд оставил приговор Аскарову без изменений, несмотря на обращение восьми правозащитных организаций к Верховному представителю Евросоюза по политике безопасности Федерике Могерини. Они просили ее обсудить дело Аскарова с властями Кыргызстана. В заявлении правозащитных организаций говорилось о том, что здоровье Аскарова ухудшается и его необходимо освободить и отправить на лечение.

Во время визита в Кыргызстан Могерини заявила, что дело Аскарова находится «на стадии обсуждения», но не предоставила каких-либо подробностей переговоров.

Во время президентства Алмазбека Атамбаева власти были убеждены в виновности Аскарова. Его награждение премией «Защитника прав человека» со стороны Госдепартамента США в 2015 году даже вызвало международный скандал, который привел к разрыву базового двустороннего соглашения о сотрудничестве между странами.

Пришедший в ноябре 2017 года к власти президент Сооронбай Жээнбеков пока никак публично не комментировал дело Аскарова.

Суд на Аскаровым

Азимжан Аскаров — этнический узбек и правозащитник с юга Кыргызстана, который стал известен своими расследованиями пыток со стороны милиции. В течение 15 лет он возглавлял правозащитную организацию «Воздух».

Его задержали 15 июня 2010 года во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана — правозащитника обвинили в «организации массовых беспорядков», «разжигании межнациональной розни» и «соучастии в убийстве».

Суд приговорил Аскарова в конце 2010 года к пожизненному заключению, но сам правозащитник не признал своей вины. Вместе с ним были осуждены еще восемь человек.

Защита Аскарова неоднократно заявляла, что обвинения в адрес правозащитника — необоснованные. Свидетели утверждали, что Аскаров не присутствовал на месте событий. Его адвокаты неоднократно утверждали, что в отношении правозащитника применяются пытки, а расследование дела идет с грубыми процессуальными нарушениями.

Комитет ООН по правам человека рекомендовал в 2016 году пересмотреть дело правозащитника и освободить его из заключения. Рекомендация была частично выполнена, но Чуйский областной суд оставил в силе пожизненный срок.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссей после этого заявил, что пожизненный приговор Чуйского областного суда в отношении правозащитника Азимжана Аскарова «прямо противоположен решению Комитета ООН по правам человека».

Соавтор: Эльзира Тумонбаева