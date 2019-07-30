Велоактивистка Чолпон Асанакунова девять лет назад решила отказаться от маршруток и автобусов и пересела на велосипед — родственники считали, что она сумасшедшая, а прохожие говорили ей вслед: «Hello», принимая ее за иностранку.

«Первое время было страшно ездить по [автомобильным] дорогам, и я ездила по тротуарам. Но в какой-то момент смелость пересилила мой страх, и я стала ездить по дорогам. Даже там, где опасно. Это был мой личный протест, ведь я, как участник дорожного движения, имею право ездить по дороге», — говорит Чолпон.

За все это время Чолпон как минимум 20 раз подвергалась серьезной опасности — автомобили прижимали ее к обочине, подрезали, как-то раз ударили дверью маршрутки по голове, и это не считая других мелких неприятностей на дороге.

Чолпон ездит на велосипеде по Бишкеку уже девятый год, но ситуация никак не улучшается. Велосипедистов продолжают сбивать на дорогах, а велоинфраструктура не развивается.