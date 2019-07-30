В одной из кыргызских больниц. Фото иллюстративное / RFE / RL

Процедуру обрезания 9-летнему мальчику сделали 25 июля в мечети села Ан-Остон в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области. На следующий день родители отвезли ребенка в местную больницу — у него было кровотечение и гематома.

Главврач районной больницы Канат Джумадылов сообщил «Клоопу», что мальчику оказали помощь, остановили кровотечение и выписали домой.

«В мечетях среда не антисептическая. Никто не знает, как будут делать процедуру [обрезания]. Ее проводят несколько человек, и инструменты должны быть обязательно стерильными. Раньше молдо делали обрезание, но потом им это запретили. Потому что высокий риск заражения крови, и дети могут подхватить гепатит», — объяснил Джумадылов.

В пресс-службе Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК) «Клоопу» рассказали, что всего в мечети села Ан-Остон обрезание сделали шестерым мальчикам, но лишь у одного ребенка появились послеоперационные осложнения.

В ДУМКе добавили, что процедуру провел уролог — его пригласил бывший районный имам Каныбек Кожокулов.

«Нынешнему имаму района муфтият дал предупреждение и запретил делать обрезание в мечетях. Оказывается, до этого было дано объявление, что в мечети уролог будет делать обрезание», — сказали в ДУМКе.

В Кыргызстане запрещено делать обрезание в мечетях. Родители должны отвозить своих детей на проведение хирургического вмешательства в больницы.