Соответствующий указ 29 июля подписал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Благодаря новому закону, власти намерены защитить матерей и детей, чтобы у них была возможность контроля за недобросовестными должниками. Для этого они создадут электронную базу данных, в которой будет собрана информация о должниках, не выплачивающих алименты.

«В случае нахождения должника в розыске, на основании письменного заявления взыскателя судебный исполнитель, размещает на официальном сайте уполномоченного государственного органа фотографии и сведения должника по алиментным обязательствам, находящегося в розыске», — говорится в тексте указа.

Это уже не первые шаги властей по усилению контроля за неплательщиками алиментов. Ранее депутат парламента Айсулуу Мамашева предложила ужесточить наказание для неплательщиков алиментов. По её мнению, им стоит запретить покидать страну, а также лишать их водительских прав. В Кыргызстане около 40 тысяч неплательщиков алиментов, 2,5 тысячи из них находятся в розыске.