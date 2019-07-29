Конкурс «Поступай как я» от Beeline завершился: 50 абитуриентов получили возможность бесплатно учиться в крутейшем казахстанском вузе — Almaty Management University.

Для участия нужно было опубликовать пост в инстаграме с письмом самому себе в будущее: с мечтами, планами или мыслями, которые волнуют сейчас.

Мы в Kloop.kg отсмотрели все заявки победителей и заметили интересные тенденции.