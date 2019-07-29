Партнерский материал с первым цифровым оператором Beeline
Конкурс «Поступай как я» от Beeline завершился: 50 абитуриентов получили возможность бесплатно учиться в крутейшем казахстанском вузе — Almaty Management University.
Для участия нужно было опубликовать пост в инстаграме с письмом самому себе в будущее: с мечтами, планами или мыслями, которые волнуют сейчас.
Мы в Kloop.kg отсмотрели все заявки победителей и заметили интересные тенденции.
В Кыргызстане подрастает невероятно творческое поколение
И к конкурсу ребята подошли тоже изобретательно: зачитывали рэп, изображали будущую версию себя и просто снимали красивые видео. И хотя условия были максимально простыми (написать письмо или снять обращение себе), многие участники вышли за пределы указанных рамок.
У кыргызских тинейджеров большие планы на будущее, и многие из них тоже связаны с творчеством: будущая программистка Гулиза Айткулова, например, хочет получить серебряную кнопку Ютуба, а Алтынай Мадалиева, которая выбрала маркетинг — написать свою книгу.
Тимур Болотов, один из финалистов, увлекается колорированием — в свободное время он «окрашивает» черно-белые снимки, а однажды даже сделал цветными некоторые сцены из фильма «Джамиля» по мотивам произведения Айтматова.
Почти все хотят путешествовать, и многие уже начали (без финансовой помощи родителей)
Будущий программист Данил Мельников только вернулся из США, где год учился по программе FLEX, 17-летняя Малика Разиева тоже побывала в США и даже посетила Лос-Анджелес, ее ровесница Сабина Алыбекова встретила Новый год в Москве, а Акчубак Рыскулбеков путешествует по Кыргызстану в роли волонтера.
Участники конкурса от Beeline идеально подходят под описание «элдин балдары».
И при этом, они связывают свое будущее с Кыргызстаном
Отличительная черта поколения Z — недетская осознанность во всем, что они делают. Для этих ребят в приоритете совершить что-то значимое и остаться в истории. Практически в каждом письме участники планируют вернуться в Кыргызстан и изменить его. Это здорово, потому через несколько лет настанет очередь этих ребят стать decision-maker’ами. И у них достаточно амбициозные планы развивать туризм, искусство и экономику Кыргызстана.
19-летний Тынчтык Кадырбек уулу, например планирует стать 10-м президентом Кыргызстана (можете скринить) и провести Зимнюю Олимпиаду-2058 в Караколе.
Треть победителей выбрала технические специальности
Информационные системы и программирование — среди самых популярных факультетов у кыргызских абитуриентов. Это важно выделить, потому что во всем мире, включая Кыргызстан, до сих пор нехватка IT-специалистов. Согласно отчету Всемирного экономического форума, потребность в профессионалах IT-сферы будет только расти.
Половина поступивших будут обучаться на английском языке
26 финалистов выбрали языком обучения английский. Это значит, что в учебе у них будет больше источников информации, таких как международные исследования и отчеты, а еще базы данных и онлайн-курсы от университетов со всего мира. Наконец, обучение на английском языке — это хорошее доказательство свободного английского, который обычно требуют для международных стажировок и программ обмена.
Гулиза Айткулова, например, хочет выучить не менее шести иностранных языков (сейчас она знает три), чтобы расширить кругозор, а Айзаада Айбек кызы и вовсе написала себе в будущее письмо на английском.
Наконец, у всех в приоритете семья и любовь к родителям
Свозить родителей в Мекку, купить «Замир-Аташке обещанный Land Cruiser, назвать компанию AIBIIKE INTERNATIONAL COMPANY в честь единственной и горячо любимой сестры — каждое письмо содержит трогательные детали, которые в амбициозных людях выдают заботливых и добрых детей.
В августе эти ребята покинут родителей и переедут в Казахстан, где им предстоят четыре года насыщенной учебы в одном из лучших бизнес-вузов страны. Такая возможность появилась благодаря цифровому оператору Beeline, которые организовали конкурс и нашли талантливых абитуриентов из Кыргызстана и университету Almaty Management University, которые выделили кыргызстанцам 50 грантов на бесплатную учебу.
По словам Айнуры Кошоевой, HR-директора Beeline, одна из целей конкурса — «помочь скрытым талантам в нашей стране попробовать себя за пределами Кыргызстана в топ-вузе».
«Абитуриент через несколько лет закончит и вернется. Не факт, что именно в Beeline. Но важно, чтобы у него в сознании осталось, что какая-то компания в Кыргызстане думает не только про деньги, но и про другие формы инвестиций в виде знаний и возможностей, которые дает», — рассказывает она.
AlmaU — один из первых казахских бизнес-вузов. Он занимает второе место в рейтинге бизнес-школ стран СНГ, которые имеют программы двойных дипломов с зарубежными вузами. А еще входит в топ-3 рейтинга лучших бизнес-школ Центральной и Южной Азии Международного рейтингового агентства Eduniversal (Франция).