Компания Zhong Ji Mining, которая добывает золото на месторождении Солтон-Сары в Нарынской области, выплатит компенсации местным жителям за падеж скота. Ранее сообщалось, что у местных жителей погибло более 20 домашних животных. Сумма выплат не озвучивается.

Пресс-служба Госкомитета промышленности сообщила, что руководство ведомства 25 июля встретилось с представителями компании. На ней компания согласилась проводить взрывные работы на месторождении не более 2-3 раз в неделю. Также компания должна заранее предупреждать жителей о предстоящих взрывных работах.

Глава Госинспекции по ветеринарной безопасности Калыс Жумаканов 26 июля сообщил, что в пробах воды и земельного покрова долины Солтон-Сары не нашли мышьяк и нитрат.

«Проведенные исследования позволили установить, что животные погибли в результате заболевания внутренних органов, легких, из-за наличия паразитов в печени, других видов заболеваний. […] Кроме того, у двух ягнят найдены признаки заболевания пастереллезом», — сказал Жумаканов.

Ранее в Госинспекции сообщали, что результаты изучения туш умерших животных выявили наличие в них следы мышьяка и нитрата.

Из-за падежа скота около 70 жителей нескольких сел Нарынской области вышли на митинг к областной администрации и потребовали от властей закрыть золотодобывающее месторождение Солтон-Сары.

По словам жителей, из-за работ на месторождении у них массово гибнет домашний скот. Госинспекция подтвердила «Клоопу», что изучение туш умерших животных выявило наличие в них следы мышьяка и нитрата.

Это уже не первое требование местных жителей закрыть золотодобывающее предприятие в Солтон-Сары. В мае 2018 года около 100 жителей из села Эмгекчил также выступали против горнодобывающих работ. Они заявляли, что некоторые отходы попадают в речную воду, которую они набирают для личных нужд и питья.

Месторождение Солтон-Сары разрабатывает китайская компания Zhong Ji Mining с 2012 года. По прогнозам, общие запасы драгоценного металла составляют около 20 тонн. Компания предоставляет рабочие места примерно 160 местным жителям.