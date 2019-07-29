В пресс-службе администрации Баткенской области сообщили, что пострадавшим во время конфликта на таджикско-кыргызской границе выплатили по 5 тысяч сомов. Эти деньги выделили из резервного фонда полпреда в Баткенской области.

В больнице все еще лежат 16 человек — их состояние оценивают как «стабильное». Всего за медицинской помощью обратился 31 человек.

Приграничный конфликт между жителями кыргызского села Аксай и таджикского анклава Ворух произошел 22 июля. По данным кыргызских властей, пострадали 17 человек — некоторые из них получили огнестрельные ранения. Таджикская сторона заявила об одном погибшем и десяти пострадавших.

На фоне конфликта встретились президенты двух стран — Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон. В результате на приграничных территориях увеличили количество военных.

Помимо этого власти планируют построить в приграничных селах инфраструктурные и социальные объекты. В августе должны закончить строительство противопожарной и спасательной служб и обеспечить жителей новым автомобилем скорой помощи.