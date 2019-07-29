Алмазбек Атамбаев возглавлял Кыргызстан на протяжении шести лет. За время своего правления он неоднократно критиковал тех, кто по разным причинам ему не нравился — политиков, журналистов и даже правозащитниц.

В 2018 году Атамбаев поссорился со своим преемником Сооронбаем Жээнбековым. В итоге в некогда сильнейшей партии страны — СДПК — произошел раскол, депутаты лишили Атамбаева статуса экс-президента, а затем его начали вызывать на допросы в МВД.

«Клооп» собрал высказывания Атамбаева, когда в его руках была власть и сравнил его с тем, что экс-президент говорит сейчас. Эти изменения происходят на фоне открытого конфликта Атамбаева с действующей властью в лице своего некогда близкого сторонника Сооронбая Жээнбекова.