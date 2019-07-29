Алмазбек Атамбаев возглавлял Кыргызстан на протяжении шести лет. За время своего правления он неоднократно критиковал тех, кто по разным причинам ему не нравился — политиков, журналистов и даже правозащитниц.
В 2018 году Атамбаев поссорился со своим преемником Сооронбаем Жээнбековым. В итоге в некогда сильнейшей партии страны — СДПК — произошел раскол, депутаты лишили Атамбаева статуса экс-президента, а затем его начали вызывать на допросы в МВД.
«Клооп» собрал высказывания Атамбаева, когда в его руках была власть и сравнил его с тем, что экс-президент говорит сейчас. Эти изменения происходят на фоне открытого конфликта Атамбаева с действующей властью в лице своего некогда близкого сторонника Сооронбая Жээнбекова.
Атамбаев против журналистов
Его отношения с журналистами сложно назвать здоровыми. Атамбаев называл работников СМИ «дерьмом», а также говорил, что при чтении их материалов и статей у него возникало ощущение, что он «наступил в какашку».
Цитата Атамбаева во время встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем, июнь 2017
«Вы знаете, почему-то столько дерьма среди политиков и, извиняюсь конечно, среди журналистов. Это плохо для страны. […] За семь лет столько нервов и крови выпили — не проблемы страны, а вот это дерьмо, которое есть среди политиков и среди людей, которые себя считают журналистами», — заявил он.
Еще Атамбаев подавал многомиллионные иски против кыргызских изданий «Заноза» и «Азаттык», а также против журналистов Дины Масловой, Нарына Айыпа и правозащитницы Чолпон Джакуповой. В результате он все-таки отозвал свои претензии к ним, но эти иски стали одними из самых ярких примеров давления на СМИ со стороны властей.
Атамбаев о ситуации с исками против СМИ и о журналистах, ноябрь 2018
«В отношении журналистов я, как президент, наверное, был неправ. Потому что сегодня я вижу, это сделали оружием, чтобы затыкать рот тем, кто пишет правду. Хотя на тот период с большим смаком эту клевету радио “Азаттык” и “Заноза” распространяли. Хотя, может быть, они тоже в это верили. В отношении “Занозы”, в отношении Джакуповой, наверное, это было неправильно [с моей стороны]. Я не должен был поддаваться эмоциям», — заявил Атамбаев.
В декабре 2018 года советник Атамбаева и бывший глава его администрации Фарид Ниязов признал, что в исках бывшего президента к СМИ «было больше минусов, чем плюсов».
А еще Атамбаев лично извинился перед журналисткой Махинур Ниязовой. По ее словам, бывший президент принес ей извинения за то, что «грубил и не пускал на пресс-конференции». Ниязова добавила, что Атамбаев пообещал извиниться и перед другими журналистами, которых обидел «резким словом».
Атамбаев против правозащитников
В мае 2016 года Атамбаев провел церемонию награждения многодетных матерей Кыргызстана. Выступая перед собравшимися, президент как обычно, произнес речь. Однако в ней он упомянул правозащитниц Азизу Абдирасулову и Толекан Исмаилову и назвал их «продажными».
Цитата Атамбаева с церемонии награждения многодетных матерей, май 2016
«Кого [на оппозиционном форуме] только не было? И верные акаевцы во главе с [Бекболотом] Талгарбековым. И верные бакиевцы во главе с Калматовым. И верный сторонник ИГИЛ Нурлан Мотуев. И верно отрабатывающие свои зарубежные гранты наши НПОшницы Толекан Исмаилова и Азиза Абдирасулова», — сказал он.
Исмаилова и Абдирасулова подали на Атамбаева в суд за клевету, однако все судебные инстанции решили оставить иск против него без рассмотрения.
После того, как Атамбаев поссорился с Жээнбековым, он иначе высказался об Азизе Абдирасуловой — сама правозащитница начала публично поддерживать Атамбаева из-за давления на него действующей власти.
Мнение Атамбаева об Абдирасуловой, апрель 2019
«Хотел бы сказать спасибо Азизе Абдирасуловой. Пусть простит меня, если я в чем-то виноват или сделал неправильно. Таких людей с каждым годом становится больше», — сказал Атамбаев.
Правозащитница поблагодарила Атамбаева за извинения и заявила, что «не держит на него зла».
Атамбаев против Текебаева
Политики были сторонниками до тех пор, пока Атамбаев не инициировал поправки в Конституцию в 2016 году, которые Омурбек Текебаев раскритиковал. Текебаев заявил, что у него есть все основания для импичмента Атамбаева — однако он не успел завершить эту процедуру.
Против него возбудили уголовное дело, обвинив в получении взятки в 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского. Текебаев якобы пообещал обеспечить ему доступ к госоператору «Мегаком». В 2017 году суд признал Текебаева виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы.
Реакция Атамбаева на уголовное преследование Текебаева, февраль 2017
«Я здесь никакой политики не вижу. Это не репрессия, это чистой воды коррупция и мошенничество. Много свидетелей было […] Я еще раз скажу, что вор должен сидеть в тюрьме, кто бы это ни был», — сказал он.
После ссоры с Жээнбековым, Атамбаев начал высказываться о Текебаеве иначе, а также предложил пересмотреть дело оппозиционера.
Выступление Атамбаева перед сторонниками в Кой-Таше, июль 2019
«Был факт [получении взятки] доказан или не доказан, мне нужно было противостоять этому жесткому вопросу по уголовному делу Текебаева. Потому что видно, что в парламенте такие, как Текебаев, очень нужны. Факт по суду доказан. Мне кажется, он давно отсидел свое», — заявил Атамбаев.
В свою очередь Текебаев считает своей «главной политической ошибкой» то, что дал Атамбаеву стать сначала премьер-министром, а потом и президентом.
Атамбаев против Бабанова
Омурбек Бабанов был главным соперником атамбаевского кандидата Сооронбая Жээнбекова на президентских выборах 2017 года.
Атамбаев неоднократно называл Бабанова «шестеркой» казахских властей во время своих выступлений — последний встретился с Нурсултаном Назарбаевым во время своей предвыборной кампании.
Выступление Атамбаева на вручении госнаград, ноябрь 2017
«Если бы я тогда промолчал […] возможно бы, у нас сейчас рулил бы номер шесть по списку — “шестерка”», — сказал Атамбаев.
Бабанов признал свое поражение на президентских выборах и вскоре он покинул Кыргызстан, после этого против него возбудили уголовные дела. Он неоднократно намекал на свое возвращение в страну, но пока не вернулся.
После своей ссоры с Жээнбековым Атамбаев высказался об уголовном преследовании Бабанова иначе.
Атамбаев на встрече с журналистами в Кой-Таше, июль 2019
«Я всегда говорил, что все эти дела надуманные. Это же просто абсурд. Это время такое в Кыргызстане позорное. Бабанову давно пора вернуться, честно говоря, и не бояться. В обиду не дадим», — сказал Атамбаев.
Атамбаев против Жээнбекова
Бывший президент неоднократно говорил, что знал Сооронбая Жээнбекова больше 20 лет. Во время инаугурации последнего Атамбаев назвал его своим другом, а Жээнбеков в ответ присудил своему предшественнику звание «Героя Кыргызстана».
Цитата Атамбаева во время церемонии передачи президентских полномочий Жээнбекову, ноябрь 2017
«Я старался быть честным перед народом и богом. Я уверен в будущем Кыргызстана. Мы никогда не вернёмся в прошлое, теперь только вперед. Я уверен, что Сооронбай Шарипович будет работать честно и справедливо», — сказал он.
Но затем между бывшим и нынешним президентами произошла ссора — Атамбаеву не понравились антикоррупционные меры его преемника, а Жээнбекову не понравилась критика в свой адрес.
Этот конфликт привел к расколу во фракции СДПК, а также к лишению Атамбаева всех привилегий, которые были у него после ухода с поста президента. Оказавшись в оппозиции, Атамбаев неоднократно критиковал Жээнбекова и его правление, и уже не отзывался о нем, как о бывшем «самом близком друге».
Атамбаев на встрече со своими сторонниками в Кой-Таше, июнь 2017
«Пророк говорил: “Я тоже человек, и я тоже ошибаюсь”. А я не пророк. Посмотрите на моих друзей вокруг. Самым близким другом был Сооронбай Жээнбеков […] Я уже говорил, что не признаю [власть Жээнбекова]. Его легитимность вызывает большие вопросы, — заявил Атамбаев.
Соавтор: Айдай Иргебаева