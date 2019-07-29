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Кыргызстанцы будут отмечать 9 сентября новый праздник — день комуза. Соответствующий указ подписал глава государства Сооронбай Жээнбеков.

Новый праздничный день ввели для «консолидации общества и укрепления единства народа Кыргызстана», а также для «расширения межкультурного диалога этнических сообществ».

«Традиционную музыку как неотъемлемую часть духовной культуры кыргызского народа невозможно представить без комуза. Комуз занимает особое место в традиционной культуре кыргызского народа. Мелодии комуза «күү», неся в себе философские мысли, образ жизни и уклад культуры, передаваясь из поколения в поколение, дошли до наших дней», — говорится в президентском указе.

Жээнбеков поручил Министерству культуры вместе правительством страны организовать праздничные мероприятия в честь нового праздника.