Лейла выросла в строгой мусульманской семье. С самого юного возраста влюблялась только в девушек. Если бы Лейле пришлось выбирать, она бы отреклась от личной жизни, но не от веры.

С порога незнакомая женщина спросила пятнадцатилетнюю Лейлу: «Есть очень хороший парень. Согласна выйти за него?». Сваха подыскивала «настоящую невесту», чтобы вела хозяйство, ухаживала за домом, рожала и воспитывала детей. Лейла отказалась — впереди были два последних класса школы. Она мечтала поступить в университет и путешествовать, мечтала найти девушек, которые, как она, влюбляются в девушек.

В девять лет родители научили Лейлу совершать намаз, а в одиннадцать — понемногу поститься. Ее и сестер не пускали дальше двора до шестнадцати лет. Родители считали, что гулять после наступления темноты неприлично, — даже зимой, когда солнце пряталось в четыре часа дня. Дружить с девочками ей запрещали, за пределами школы Лейла общалась только с двоюродными сестрами. Разговаривать с мужчинами тоже было нельзя. Когда в дом приходил взрослый мужчина, Лейла с мамой и сестрами накрывали на стол заранее, чтобы гость сел, а женщин в гостиной не было.

В детском саду Лейле понравилась девочка постарше, но та вскоре перешла в школу, и сердце Лейлы разбилось. Потом она полюбила красивую учительницу с большими зелеными глазами, смотрела на нее не отводя глаз и ловила каждое слово. В восьмом классе Лейла влюбилась в девочку из параллельного класса — думала, мечтала, просыпалась и засыпала с мыслью о своей любви. Она теряла голову, когда встречала эту девочку в школе, но боялась даже подойти и подружиться. О том, чтобы рассказать о чувствах, нечего было и думать. Поделиться было не с кем, интернета тогда тоже не было.

Лейла росла и думала, что она такая одна и что это — ненормально: «С детства я понимала, что моя любовь расходится с верой. Дома учили, что девочке нельзя прикасаться к интимным частям тела другой девочки. Однополая влюбленность казалась настолько невообразимой в семье и у мусульман, что это даже не обсуждалось. Рассказывать близким было нельзя — не поймут, не примут».