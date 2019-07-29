Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщила, что милиционеры обнаружили девочку со связанными руками 26 июля во время рейда среди неблагополучных семей в селе Таш-Добо.

Бабушка девочки рассказала правоохранителям, что мать ребенка уехала в Бишкек на заработки и перестала выходить на связь, а ее отец умер восемь лет назад.

«Внучка сбегает из дома, не слушается никого. Поэтому [бабушка] поручила еще одной внучке связать вторую», — сообщила пресс-служба ГУВД.

Милиционеры поместили ребенка в центр защиты детей в Бишкеке на полгода.

Дети, оставленные на попечение родственникам и знакомым, становятся жертвами домашнего насилия или гибнут из-за несчастных случаев. Более 13 процентов населения страны работает за границей, а переводы мигрантов составляют треть ВВП Кыргызстана.

Кыргызские власти не знают, сколько именно детей вынуждены жить без родителей. Министерство соцразвития приводит цифру в 72 тысячи, однако ЮНИСЕФ насчитывает 199 тысяч детей, у которых за рубеж уехали оба родителя. Еще больше семей, в которых на заработки уехал один из родителей — их насчитывается около 299 тысяч.

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