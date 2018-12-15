Советник экс-президента Фарид Ниязов признал, что иски бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева против СМИ «имели больше минусов, чем плюсов». Однако, по его словам, эти иски были «этапом развития журналистики» в Кыргызстане.

По словам советника экс-президента, свобода слова в Кыргызстане всегда была примерно на одном уровне, и не пересла особых изменений ни в период правления Атамбаева, ни за прошедший год.

«Наши журналисты достаточно свободные, достаточно зрелые, и те процессы, которые происходили в последние годы [суды со СМИ за честь и достоинство Атамбаева], миллионные иски — это этапы развития», — сказал Ниязов.

Его оппонент Чолпон Джакупова согласилась с ним, что свобода слова не изменилась за прошедший год — потому что на журналистов все также подают многомиллионные иски и суд выносит решение в пользу истца.

Правозащитница считает, что иски о чести и достоинства Алмазбека Атамбаева, инициированные занимавшей тогда пост генпрокурора Индиры Джолдубаевой, негативно повлияли на журналистику и судебную систему. Журналисты развили самоцензуру, а суду нанесены сильные репутационные потери.

«Один из серьезнейших ударов по свободе слова был нанесен в прошлом году. Беспрецедентное давление на журналистику и свободу слова в Кыргызстане миллионными исками. Я не считаю, что это этап развития. Иски повлияли на развитие самоцензуры и [нанесли] сильные репутационные потери судебной системе», — считает Джакупова.

Чолпон Джакупова утверждает, что «традиция» экс-президента подавать в суд на СМИ продолжилась. И хотя в ней не участвует действующий президент, миллионные иски подают другие политики — например экс-депутат Ахматбек Келдибеков, а суды снова принимают решения в пользу истца.

«В этом году ситуация поменялась — у действующего президента хватает мудрости или характера, но ни одного иска в защиту чести и достоинства не было. Был иск инициированный Жээнбековым, но он был до вступления его на должность президента», — сказала она.

Советник экс-президента Ниязов не считает, что Атамбаев заложил практику многомиллионных исков к СМИ — она была заложена во время президентства Аскара Акаева и просто вернулась.

Во время интервью Ниязов много говорил об Алмазбеке Атамбаеве, например согласился с тем, что команда Атамбаева «зачистила»площадку для комфортной работы Жээнбекова, назвал экс-президента реформатором, у которого «трудная судьба», и заявил, что страна проживает «постатамбаевский период».

Иски о защите чести Атамбаева

Чолпон Джакупова, Дина Маслова, Нарын Айып

В марте 2017 года генпрокурор Индира Джолдубаева подала пять исков против издания «Заноза» чтобы защитить честь и достоинство Алмазбека Атамбаева. Президент говорил, что никогда не простит «Занозу» и не отзовет иски против этого СМИ.

Соучредители издания «Заноза» Дина Маслова и Нарын Айып должны были выплатить Атамбаеву 27 млн сомов. Соответчиком по одному из дел была экс-депутатка Чолпон Джакупова – ее обязали выплатить три миллиона сомов.

Представители президента пытались выставить на торги имущество журналиста Нарына Айыпа (правда после негативной реакции общества отказались), и заставили написать его опровержение своих статей про президента.

После окончания президентского срока, в мае 2018 года, Алмазбек Атамбаев отказался от компенсации в 30 млн сомов со стороны учредителей онлайн-издания «Заноза» Нарына Айыпа и Дины Масловой, а также правозащитницы Чолпон Джакуповой.

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