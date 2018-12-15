Социал-демократы сместили свою коллегу Асель Кодуранову с поста вице-спикера парламента. По словам члена партии, это связано с тем, что Кодуранова двумя днями ранее вынесла на голосование парламента вопрос о политическом преследовании экс-депутата и бывшего кандидата в президенты Омурбека Бабанова.
Фракция социал-демократов решила снять Кодуранову с поста вице-спикера на закрытом заседании 14 декабря. Вместо Кодурановой, депутаты от СДПК хотят видеть на посту вице-спикера Аиду Касымалиеву.
Депутат от СДПК Торобай Зулпукаров рассказал «Кактусу», что Асель Кодуранова лишилась своей должности из-за того, что она двумя днями ранее — по просьбе своего коллеги из «Республика — Ата-Журт» («РАЖ») Максата Сабирова — решила вынести на повестку парламента вопрос о политических гонениях экс-депутата и бывшего кандидата Омурбека Бабанова.
Но инициативу Кодурановой парламент 12 декабря рассмотреть не успел, поэтому вопрос по Бабанову решили перенести на следующий день. 13 декабря вопрос о политическом преследовании экс-депутата решили не рассматривать — инициатива не набрала необходимого количества голосов.
Депутат от СДПК Ирина Карамушкина назвала решение своей фракции по Кодурановой «подлым». По ее словам, никто из ее коллег не знал, что социал-демократы будут рассматривать этот вопрос.
«Асель Союзбековну [Кодуранову] даже не поставили в известность о том, что [на закрытом заседании] будет стоять вопрос о ее освобождении. Решили, знаете, подло, тайно, быстро, нарушая все нормы этики. Это все сделал лидер фракции [Иса Омуркулов], который не член партии», — сказала Карамушкина в интервью «Азаттыку».
Как тема политического преследования Бабанова прошла в парламент
Тема о политическом преследовании экс-депутата и бывшего кандидата в президенты Омурбека Бабанова прошла на короткое обсуждение в парламенте после второго интервью экс-президента Алмазбека Атамбаева телеканалу «Апрель».
Интервью, в котором Атамбаев говорит об уголовных делах Бабанова, вышло 10 декабря. Беседуя с журналистом телеканала, экс-президент высказал мнение, что ГКНБ и генпрокуратуре нужно прекратить политическое преследование Бабанова — поскольку тот не стал устраивать провокации после своего поражения на президентских выборах 2017 года.
«Честно говоря, это мы с Жээнбековым обманули Бабанова [во время президентской предвыборной гонки]. Когда я уже не был президентом, я попросил генпрокурора и главу ГКНБ закрыть дела против Бабанова, но президент уже был другой», — сказал Атамбаев.
Атамбаев изменил свое мнение по Бабанову после раскола с действующим президентом и своим бывшим сторонником Сооронбаем Жээнбековым. Еще год назад — когда Атамбаев и Жээнбеков были сторонниками, а Бабанов — оппонентом Жээнбекова на президентских выборах, Атамбаев был иного мнения о Бабанове.
Когда Бабанов в сентябре 2017 года встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, это не понравилось Атамбаеву. Тогдашний президент назвал Бабанова «шестеркой казахских властей» и что «казахская шестерка сможет сесть только на нары», а не в кресло президента.
Высказывания Атамбаева по Бабанову и Назарбаеву на некоторое время охладили кыргызско-казахские отношения. Дело дошло до того, что казахские власти решили усилить погранконтроль над кыргызскими грузовиками, следующими из Кыргызстана в Казахстан и Россию, из-за чего кыргызские экспортеры начали нести убытки.
Отношения между странами улучшились после президентских выборов и прихода Жээнбекова на место Атамбаева.
Уголовные дела против Бабанова
После своего поражения на президентских выборах, Омурбек Бабанов был вынужден покинуть выехать из Кыргызстана из-за уголовного дела о разжигании межнациональной розни.
Бабанов покинул страну, сложил свои полномочия лидера фракции «РАЖ» и объявил о завершении своей политической карьеры. В январе 2018 года ЦИК лишил Бабанова его депутатского мандата.
Депутат от «РАЖ» Максат Сабиров сказал в интервью «Спутнику», что Бабанов готов вернуться в Кыргызстан «хоть завтра» — если кыргызские власти закроют уголовные дела против него.
«Он в ожидании сидит. Действующая власть пока не дает конкретного ответа», — сказал Сабиров.
Вернется ли Бабанов в политику после своего возвращения в Кыргызстан, пока неизвестно.
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