Социал-демократы сместили свою коллегу Асель Кодуранову с поста вице-спикера парламента. По словам члена партии, это связано с тем, что Кодуранова двумя днями ранее вынесла на голосование парламента вопрос о политическом преследовании экс-депутата и бывшего кандидата в президенты Омурбека Бабанова.

Фракция социал-демократов решила снять Кодуранову с поста вице-спикера на закрытом заседании 14 декабря. Вместо Кодурановой, депутаты от СДПК хотят видеть на посту вице-спикера Аиду Касымалиеву.

Депутат от СДПК Торобай Зулпукаров рассказал «Кактусу», что Асель Кодуранова лишилась своей должности из-за того, что она двумя днями ранее — по просьбе своего коллеги из «Республика — Ата-Журт» («РАЖ»)  Максата Сабирова — решила вынести на повестку парламента вопрос о политических гонениях экс-депутата и бывшего кандидата Омурбека Бабанова.

Но инициативу Кодурановой парламент 12 декабря рассмотреть не успел, поэтому вопрос по Бабанову решили перенести на следующий день. 13 декабря вопрос о политическом преследовании экс-депутата решили не рассматривать — инициатива не набрала необходимого количества голосов.

Ирина Карамушкина

Депутат от СДПК Ирина Карамушкина назвала решение своей фракции по Кодурановой «подлым». По ее словам, никто из ее коллег не знал, что социал-демократы будут рассматривать этот вопрос.

«Асель Союзбековну [Кодуранову] даже не поставили в известность о том, что [на закрытом заседании] будет стоять вопрос о ее освобождении. Решили, знаете, подло, тайно, быстро, нарушая все нормы этики. Это все сделал лидер фракции [Иса Омуркулов], который не член партии», — сказала Карамушкина в интервью «Азаттыку».

Как тема политического преследования Бабанова прошла в парламент

Тема о политическом преследовании экс-депутата и бывшего кандидата в президенты Омурбека Бабанова прошла на короткое обсуждение в парламенте после второго интервью экс-президента Алмазбека Атамбаева телеканалу «Апрель».

Интервью, в котором Атамбаев говорит об уголовных делах Бабанова, вышло 10 декабря. Беседуя с журналистом телеканала, экс-президент высказал мнение, что ГКНБ и генпрокуратуре нужно прекратить политическое преследование Бабанова — поскольку тот не стал устраивать провокации после своего поражения на президентских выборах 2017 года.

Алмазбек Атамбаев

«Честно говоря, это мы с Жээнбековым обманули Бабанова [во время президентской предвыборной гонки]. Когда я уже не был президентом, я попросил генпрокурора и главу ГКНБ закрыть дела против Бабанова, но президент уже был другой», — сказал Атамбаев.

Атамбаев изменил свое мнение по Бабанову после раскола с действующим президентом и своим бывшим сторонником Сооронбаем Жээнбековым. Еще год назад — когда Атамбаев и Жээнбеков были сторонниками, а Бабанов — оппонентом Жээнбекова на президентских выборах, Атамбаев был иного мнения о Бабанове.

Когда Бабанов в сентябре 2017 года встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, это не понравилось Атамбаеву. Тогдашний президент назвал Бабанова «шестеркой казахских властей» и что «казахская шестерка сможет сесть только на нары», а не в кресло президента.

Высказывания Атамбаева по Бабанову и Назарбаеву на некоторое время охладили кыргызско-казахские отношения. Дело дошло до того, что казахские власти решили усилить погранконтроль над кыргызскими грузовиками, следующими из Кыргызстана в Казахстан и Россию, из-за чего кыргызские экспортеры начали нести убытки.

Отношения между странами улучшились после президентских выборов и прихода Жээнбекова на место Атамбаева.

Уголовные дела против Бабанова

После своего поражения на президентских выборах, Омурбек Бабанов был вынужден покинуть выехать из Кыргызстана из-за уголовного дела о разжигании межнациональной розни.

Бабанов покинул страну, сложил свои полномочия лидера фракции «РАЖ» и объявил о завершении своей политической карьеры. В январе 2018 года ЦИК лишил Бабанова его депутатского мандата.

Депутат от «РАЖ» Максат Сабиров сказал в интервью «Спутнику», что Бабанов готов вернуться в Кыргызстан «хоть завтра» — если кыргызские власти закроют уголовные дела против него.

«Он в ожидании сидит. Действующая власть пока не дает конкретного ответа», — сказал Сабиров.

Вернется ли Бабанов в политику после своего возвращения в Кыргызстан, пока неизвестно.

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