Депутат от СДПК Ирина Карамушкина назвала решение своей фракции по Кодурановой «подлым». По ее словам, никто из ее коллег не знал, что социал-демократы будут рассматривать этот вопрос.

«Асель Союзбековну [Кодуранову] даже не поставили в известность о том, что [на закрытом заседании] будет стоять вопрос о ее освобождении. Решили, знаете, подло, тайно, быстро, нарушая все нормы этики. Это все сделал лидер фракции [Иса Омуркулов], который не член партии», — сказала Карамушкина в интервью «Азаттыку».

Как тема политического преследования Бабанова прошла в парламент

Тема о политическом преследовании экс-депутата и бывшего кандидата в президенты Омурбека Бабанова прошла на короткое обсуждение в парламенте после второго интервью экс-президента Алмазбека Атамбаева телеканалу «Апрель».

Интервью, в котором Атамбаев говорит об уголовных делах Бабанова, вышло 10 декабря. Беседуя с журналистом телеканала, экс-президент высказал мнение, что ГКНБ и генпрокуратуре нужно прекратить политическое преследование Бабанова — поскольку тот не стал устраивать провокации после своего поражения на президентских выборах 2017 года.