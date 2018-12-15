Министр транспорта Жамшитбек Калилов подал в отставку. Он отказался от должности на фоне коррупционного скандала в ведомстве — его заместителя Азимкана Жусубалиева задержали при получении взятки в $50 тысяч. Президент Сооронбай Жээнбеков требовал отстранить Калилова от работы на время следствия.

Калилов подал в отставку на фоне коррупционного скандала. «Думаю, что у меня нет морального права работать дальше. Я обращался по факту коррупции в правоохранительные органы, но не подозревал, что в этом замешан мой заместитель», — говорит Калилов в своем видеообращении.

Ранее на заседании Совбеза Калилова раскритиковал президент Сооронбай Жээнбеков, потребовавший отстранить министра от работы на время следствия.

«$500 тысяч! Опозорили на весь мир! Калилов, встаньте! Я бы на вашем месте написал заявление об уходе и ушел бы, пока идет следствие», — сказал президент Жээнбеков, требуя всех привлечь к ответственности.

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова утверждает, что президент по закону не мог решать вопрос отстранения министра от должности. Действия президента она назвала «тревожным симптомом» и «продолжением атамбаевских узурупционных тенденций».

Коррупция в Минтрансе

Замминистра транспорта Азимкан Жусубалиев был задержан 5 декабря при получении взятки в $50 тысяч долларов. Следствие утверждает, что чиновник просил взятку в $520 тысяч у иностранной компании, обещая пролоббировать ее интересы и обеспечить победу в тендере на строительство части альтернативной автотрассы «Север — Юг».

Следствие не сообщило, у какой компании вымогались деньги, но сам министр Калилов сказал, что тендер выиграла итальянская компания, а председателем тендерной комиссии был его заместитель Жусубалиев.

Жусубалиев стал замминистром в феврале 2017 года, до этого он работал на разных должностях в аппарате правительства, аппарате президента и муниципальных службах города Ош. Он руководил тендерной комиссией по самому дорогому проекту Кыргызстана. По информации ведомства, строительство автодороги «Север — Юг» составляет $850 миллионов. Для ее строительства Кыргызстан взял у Китая кредит почти в $400 млн.

Эта трасса должна соединить Иссык-Кульскую и Джалал-Абадскую области, она бы позволила сократить время транзита между регионами. Завершить строительство должны в 2020 году — трасса должна быть платной.

За время строительства трассы сменяется уже четвертый министр транспорта. Строительство началось в 2014 году при министре Калыкбеке Султанове — сейчас он советник премьер-министра Абулгазиева.

После были Аргынбек Малабаев, лишившийся должности из-за скандала с трассой «Балыкчы – Корумду», и Замирбек Айдаров, обвиненный во вмешательстве в тендер на ремонт дороги Бишкек — Кара-Балта в пользу компании «Чайна Рейлвэй» и использовании лексуса от китайского подрядчика.

Последние два года министерством руководил Жамшитбек Калилов, который был вынужден подать в отставку из-за коррупционного скандала с его заместителем.

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