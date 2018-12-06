Спецслужбы задержали замминистра транспорта при получении взятки в $50 тысяч

Азимкан Жусубалиев

Антикоррупционная служба (АКС) Госкомитета нацбезопасности задержала замминистра транспорта Азимкана Жусубалиева при получении взятки в $50 тысяч от неназванной иностранной компании. По данным спецслужб, до этого чиновник уже получил $120 тысяч.

Сотрудники ГКНБ задержали Жусубалиева 5 декабря. Госкомитет не раскрывает название фирмы, которая передала ему $50 тысяч.

По сообщению ведомства, задержанный замминистра транспорта обещал иностранной компании пролоббировать ее интересы и обеспечить победу в тендере на строительство части альтернативной автотрассы «Север — Юг».

Спецслужбы выяснили, что Жусубалиев оценил свою поддержку в $520 тысяч. Часть из этих средств — $120 тысяч — замминистра уже получил через своих посредников-родственников. Все они задержаны и помещены в следственный изолятор.

В пресс-службе минтранса журналисту «Клоопа» подтвердили информацию о задержании Жусубалиева. «Да, его задержали. Идут следственные мероприятия. Но сейчас мы не можем давать какую-либо информацию — чтобы не давить на следствие», — сказали там.

Азимкан Жусубалиев занимает должность заместителя министра с февраля 2017 года. До этого он работал на разных должностях в аппарате правительства, аппарате президента и муниципальных службах города Ош.

Строительство автодороги «Север — Юг» — самый дорогой транспортный проект Кыргызстана. По оценке минтранса, общая стоимость строительства составляет $850 миллионов. Новая автотрасса соединит Иссык-Кульскую и Джалал-Абадскую области и позволит сократить время транзита между регионами.

Дорогу планируют завершить в 2020 году. Трассу планируют сделать платной.