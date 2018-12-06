Стихотворение «Гулайым», напечатанное в учебнике по кыргызской литературе для третьеклассников в 2007 году, порицает девушку, которая курит, ходит в короткой юбке и с пирсингом. В минобразе заявили, что снимут учебник со школьной программы.

Искусствовед Алтын Капалова 5 декабря опубликовала на своей странице в фейсбуке пост, в котором возмутилась содержанием стихотворения «Гулайым» из учебника по кыргызской литературе.

«Стих про то, как взрослая Гулайым ходит в коротком, и с пирсингом, курит, и как дети над ней издеваются. И, конечно же, она прошла мимо парня, не опустив голову», — написала она.

Оригинал стихотворения: Көчөдө келет Гүлайым, Көрүнөө чылым түтөтүп. Көкурөгүн, өпкөсүн, Көк түтүнгө бүтөтүп. Кийип жүргөн көйнөгү, Тизесинен жогору. Киндигинде сөйкө бар, Бул жоругу болобу? Жөн басса да канетмек, Жөөлөйт чыккан жигитти Ийрелендейт мүчөсү, Мүлжөгөндөй жиликти. Кичине кыздар көрүшту, Кыткылыктап күлүшту. Маскарапоз көргөнсүп, Ээрчип көпкө жүрүштү. Перевод: Идет Гуляим по улице, На глазах у всех курит. Груди и легкие, Заполняя дымом. Ее одежда Выше колен В пупке у нее серьга, Разве это поведение? Ладно бы просто шла Но она же въется за прохожими парнями Кокетничая телом, Как оголенной костью. Увидели маленькие девочки, Повизгивая, засмеялись, Будто бы увидели клоуна. Долго следовали за ней.

После стихотворения ученик должен ответить на вопросы — например, с чем (в оригинале “эмне менен?”) автор сравнивает Гулайым, и можно ли гордиться такими кыргызскими девушками, как она.

В Министерстве образования заявили, что учебник со стихотворением был утвержден кыргызской академией образования и экспертным советом при мэрии Бишкека еще в 2007 году.

«Учебник все эти годы не переиздавался. Сейчас мы разрабатываем новые стандарты для начальных классов, и они будут приняты до конца этого года. Этот учебник использовался во всех школах с кыргызским языком обучения, но точное количество [школ] назвать не могу», — сказала пресс-секретарь ведомства Марина Гречанная.

По ее словам, новые учебники поступят в школы примерно к началу следующего учебного года. Она не смогла ответить на вопрос о том, будут ли применять какие-то санкции к тем, кто одобрял учебник для начальных классов.

«Все-таки, уже больше десяти лет прошло. Учебник утверждали другие руководители, другие комиссии», — сказала она.

Журналисту «Клоопа» не удалось связаться с вице-президентом кыргызской академии образования Алмазбеком Токтомаметовым, а в ведомстве не смогли прокомментировать, почему книгу пропустили в школы.

Ошибки в учебниках

В конце октября кыргызские журналисты выпустили цикл материалов об ошибках в школьных учебниках.

К примеру, в новом учебнике по географии нашли минимум тысячу опечаток и ошибок, помимо этого авторы книги привели в ней устаревшие географические данные. В учебнике по естествознанию для пятых классов также обнаружили ошибки почти на каждой странице.

В феврале журналисты «Клоопа» нашли неправильные формулы и сотни грамматических ошибок в кыргызских пособиях по физике. Тогда же выяснилось, что до ноября 2017 года министерство образования вообще не проверяло содержание выпускаемых книг, хотя ежегодно тратило на них десятки миллионов сомов.

Министр образования Гульмира Кудайбердиева заявила, что за ошибки в книгах отвечают типографии, которые их печатают. По ее словам, именно в типографиях должны быть редакторы и корректоры, проверяющие качество текстов.

«Я не могу с карандашом проверять каждый учебник. Мы проверяем только на соответствие содержания стандартам образования. За ошибки будем подавать в суд на типографии», — сказала она в интервью «Спутнику».