Учебник выпустили в 2018 году тиражом в более чем 47 тысяч экземпляров. Однако авторы не потрудились проверить указанные в нем данные на свежесть.

В книге сказано, что самая длинная река на Земле — это Нил. На самом деле, Амазонка длиннее Нила примерно на 140 метров — об этом можно узнать, просто обратившись с запросом к «Гуглу».

Также в учебнике есть иллюстрация Солнечной системы с девятью планетами, в том числе и Плутоном. Его перестали считать планетой Солнечной системы еще в 2006 году.

Фото: Kaktus.media

Среди прочих, в книге встречаются иллюстрации, скачанные из интернета. По запросу «компас» поисковики находят картинку, использованную в учебнике.

Фото: Kaktus.media

За содержание всех учебников ответственна Кыргызская академия образования. Ее вице-президент Алмазбек Токтомаметов в интервью «Клоопу» возложил ответственность за грамматические ошибки на корректора и редактора издательства, где печаталась книга. На вопросы о фактологических ошибках Токтомаметов пообещал изучить учебник подробнее.

«Надо посмотреть, какие там были ошибки. Если такие ошибки будут выявлены, к ответственности будет привлечен автор учебника, эксперты, еще редактор и корректор издательства», — сказал он.

На момент публикации журналисту «Клоопа» не удалось связаться с Министерством образования, однако после публикации «Кактуса» ведомство заявило, что подаст в суд на издательство «Билим-компьютер», выпустившее учебник. По версии министерства, компания опубликовала не утвержденную Кыргызской академией образования, а собственную издательскую версию.

По договору, «Билим-компьютер» должен был отвечать за текст и иллюстрации. Минобраз пишет, что над учебником в издательстве работали три корректора и три редактора.