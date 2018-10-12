Рабочие споры вокруг кыргызского посла в Южной Корее Кылычбека Султана с Министерством иностранных дел закончились отставками министра Эрлана Абдылдаева и самого Султана. Посол заявил о своем разочаровании в действиях нынешней власти и попросил политического убежища за рубежом. В какую страну обратился Султан — пока неизвестно.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков уволил посла в Южной Корее Кылычбека Султана на фоне его конфликта с Министерством иностранных дел.

Кылычбек Султан обвинял внешнеполитическое ведомство в том, что оно заставляло его встречать неофициальные делегации в Южной Корее и рассказал о коррупции в посольстве Кыргызстана в Малайзии.

В сентябре 2018 года Кылычбек Султан первым обнародовал имя пьяной замминистра труда Зууракан Каденовой, которая имела причастность к скандалу в аэропорту Сеула и была уволена президентом.

Что сказал МИД и выводы Совета Безопасности

У МИД была своя позиция в отношении посла. Министерство обвиняло Султана в нарушении этики госслужащих и заявило, что у ведомства есть доказательства этих нарушений.

Спорами вокруг посла и МИД заинтересовался Совет Безопасности. Ведомство изучило документы и доводы противоборствующих сторон и пришло к выводу, что в работе МИД нет «четкой кадровой политики», а Кылычбек Султан не раз нарушал предъявляемые ему требования и обязанности.

Что говорит Кылычбек Султан?

За несколько часов до своего увольнения Кылычбек Султан дал интервью 24.kg. В беседе с журналистом издания посол назвал решение Совбеза в отношении него «клеветническим» и заявил о недоверии властям Кыргызстана.

«Сообщение Совбеза [в отношении меня] это клевета и ложь. Я могу по каждому пункту [предъявляемых нарушений] предоставить им [опровержимые] доказательства […] Я полностью разочарован в нынешней власти», — сказал Султан в интервью 24.kg.

Он также добавил, что попросил политического убежища за рубежом. Но в какую страну Султан обратился с прошением, посол не сказал.

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