Кылычбек Султан. Фото: Пресс-служба Министерства иностранных дел Кыргызстана.

После скандала с замминистра труда, которую сняли с самолета в Сеуле за «пьяный дебош», Совет безопасности нашел нарушения в работе кыргызского посла в Южной Корее Кылычбека Султана. Он подтверждал, что чиновница была пьяна, а также неоднократно критиковал Министерство иностранных дел.

Контекст: В сентябре 2018 года замминистра труда Кыргызстана Зууракан Каденову сняли с рейса «Сеул — Алматы» за «пьяный дебош» — в тот же день ее уволили. Спустя два дня посол Кыргызстана в Южной Корее Кылычбек Султан подтвердил, что чиновница была пьяна и добавил, что аппарат президента попросил его скрыть эту информацию. После этого МИД захотел уволить Султана за нарушение этики и закона о дипслужбе.

Совет безопасности нашел нарушения в работе Кылычбека Султана, на постах посла Кыргызстана в Южной Корее и Малайзии. В Совбезе говорят о таких его проступках:

На посту посла в Малайзии он принимал на практику кыргызстанцев без согласия МИДа.

Султан и члены его семьи не сдали аккредитационные документы после окончания его работы в Малайзии.

В феврале 2018 года посол опубликовал в соцсетях переписку с МИДом Кыргызстана — тогда Султан поссорился с ведомством из-за того, что ему поручили встречать офицеров в аэропорту.

В Корее Султану доплачивали 30% от его зарплаты, потому что он должен был жить там с женой. Но выяснилась, что его супруга не жила с ним и государство переплатило послу $6,5 тысяч.

Будучи послом в Южной Корее, Султан долгое время жил в гостинице, а не в положенной ему резиденции.

Из Кореи Султан часто ездил в Малайзию без ведома МИДа.

Одновременно с должностью посла он руководил газетами «Супер», «Супер кроссворддор» и «Супер сканворддор».

Еще в Совбезе считают, что у МИДа нет «четкой кадровой политики», поэтому оттуда периодически утекают служебные документы. Все материалы о Султане Совет безопасности передал в генпрокуратуру для дачи правовой оценки.

Сам Кылычбек Султан с сарказмом поздравил главу аппарата президента и министра иностранных дел с победой.

«[Глава аппарата президента] Досалы Эсеналиев, [министр иностранных дел] Эрлан Абдылдаев, поздравляю вас с победой!!! Уважаемый [президент Кыргызстана] Сооронбай Шарипович [Жээнбеков], все ошибаются. Пусть я буду вашим последним ошибочным решением. Желаю удачи вашей работе», — написал он на своей странице в фейсбуке.

Конфликты Султана с министерством

На пресс-конференции в сентябре 2018 года Султан заявил о коррупции в посольстве Кыргызстана в Малайзии. По его словам, сотрудники посольства незаконно выдавали диппаспорта и присуждали дипломатический статус, а также «занимались вымогательством».

В ответ МИД Кыргызстана тогда заявил, что Султан в очередной раз нарушил этику госслужащих. В ведомстве добавили, что у них есть документы о нарушениях со стороны посла. По мнению министерства, именно совершенные проступки могли сподвигнуть Султана на такое поведение.

Конфликты посла и МИДа случались и раньше.

В феврале Кылычбек Султан заявил, что ведомство заставляет работников посольства встречать неофициальные делегации в международном аэропорту Инчхон. Тогда он опубликовал на своей странице в фейсбуке документы МИДа о том, что посольству необходимо встретить кыргызских офицеров.

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