Депутат Дастан Бекешев назвал уголовную ответственность за лайк экстремистских материалов бессмысленной мерой, на что представитель ГКНБ ответил, что ведомство не преследует пользователей за лайки экстремистских материалов в социальных сетях. Тем не менее в Кыргызстане уже сажали за подобное.

По словам депутата Дастана Бекешева за лайки и репосты пользователя могут посадить на 4 или 8 лет, посчитав это «распространением информации».

«Призывать их к уголовной ответственности, думаю, смысла нет. У нас тюрем просто на всех не хватит. Может, ввести штрафы и административное наказание», — предложил депутат.

С ним не согласился представитель ГКНБ, утверждающий, что ведомство не привлекают пользователей к ответственности за лайки экстремистских постов в соцсетях, но отслеживает распространителей экстремистских материалов.

Религиовед и эксперт по экстремизму Икболжон Мирсаитов предположил, что сотрудник ГКНБ возможно не знал, что за лайки и репосты можно можно получить реальный срок, потому что такими вопросами занимается МВД.

Мирсаитов объяснил, что по законам Кыргызстана пользователей соцсетей за лайк или репост экстремистской публикации в первый раз оштрафуют, а в случае рецидива могут приговорить к лишению свободы до двух лет.

Одним из примеров лишения свободы за лайк стал инцидент в Ошской области в 2015 году. Тогда Абдулло Нурматова приговорили к одному году условно за то, что он лайкнул в «Одноклассниках» пост осужденного имама Рашода Камалова.

Тогда его обвинили в «хранении и распространении материалов экстремистского содержания». Сам Нурматов говорил, что во время следствия сотрудники спецслужб избивали его и требовали признать вину.

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