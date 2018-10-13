Жылдыз Полотова освобождена от должности замминистра соцразвития согласно поданному заявлению. Ранее своих должностей лишились министр Таалайкуль Исакунова и два замминистра — Лунара Мамытова и Зууракан Каденова.

Жылдыз Полотова была последней замминистра, которая оставалась на службе после громких увольнений других представителей руководства министерства соцразвития. Полотова написала заявление об уходе и 13 октября оно было подписано.

Двумя днями ранее, 11 октября, были удовлетворены заявления об уходе Лунары Мамытовой и Таалайкуль Исакуновой, а в конце сентября, после скандала в Сеуле, была уволена Зууракан Каденова.

Как скандал в Сеуле привел к увольнениям в двух министерствах

В конце сентября стало известно, что из-за некой кыргызстанки был задержан рейс из Сеула в Алматы. Депутатка Аида Исмаилова написала в своих соцсетях, что это была чиновница, находившаяся в алкогольном опьянении.

Посол Кыргызстана в Южной Корее Кылычбек Султан сообщил журналистам, что снятой с рейса чиновницей была замминистра соцразвития Зууракан Каденова. Когда чиновница прибыла в Кыргызстан, ее уже уволили с должности.

Поведение Каденовой привлекло внимание депутатов. На одном из заседаний социал-демократка Аида Касымалиева попросили генпрокуратуру проверить поездки замминистров и министра соцразвития за рубеж. Источники депутатки сообщили ей, что чиновницы использовали в личных поездках диппаспорта, а приглашали в поездки не руководство ведомства, а рядовых специалистов.

Выступление Касымалиевой вылилось в конфликт с замминистра Лунарой Мамытовой – последняя обвинила социал-демократку в соперничестве. Однако, Генпрокуратура нашла доказательства того, что чиновницы ведомства использовали диппаспорт в личных целях.

В итоге глава министерства Таалайгуль Исакунова и ее заместитель Лунара Мамытова написали заявления об уходе, которые были удовлетворены 11 октября.

Параллельно от министерства соцразвития развивался скандал в МИД. Министерство иностранных дел попросило Совбез проверить деятельность посла Кылычбека Султана – в ней были найдены нарушения.

Нарушения также были найдены и в деятельности МИД. Потому 12 октября Эрлан Абдылдаев, бессменно руководивший министерством с 2012 года, ушел в отставку, а Кылычбек Султан был лишен должности посла.

Кылычбек Султан, в разное время работавший послом в Корее и Малайзии, а также занимавший должность министра соцразвития, заявил, что не доверяет властям Кыргызстана и попросил политическое убежище.