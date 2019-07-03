Экс-посла Кыргызстана в Южной Корее Кылычбека Султана 3 июля вызвали на допрос в Госкомитет национальной безопасности. Это случилось после того, как Султан посетил резиденцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш.

По словам его юристки Таалайгуль Токтакуновой, причина вызова на допрос неизвестна.

«По закону правоохранительные органы обязаны сообщить причину вызова на допрос. Однако нам ничего не сказали. […] Допрос назначен на 14.30», — цитирует Токтакунову информагентство 24.kg.

В пресс-службе ГКНБ сообщили, что Султана вызвали в качестве свидетеля по ранее возбужденному уголовному дело. Однако в спецслужбе не уточнили о каком именно уголовном деле идет речь.

Султан на момент публикации оказался недоступен для комментариев. Он — бывший владелец кыргызоязычной газеты «Супер-Инфо», которую финпол подозревал в уклонении от налогов.

В мае 2019 года в соцсетях писали, что Султан продал издание экс-замглаве таможне Райымбеку Матраимову. Сам Султан это отрицал.

Сторонники Атамбаева 3 июля собираются провести митинг против действующей власти в Бишкеке перед зданием «Медиа Форума».

Причиной собрания стало лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента. Сам Атамбаев не признает легитимности Сооронбая Жээнбекова — хотя именно он поддержал кандидатуру последнего на пост президента Кыргызстана.