Торага Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков заявил, что кыргызстанцы критикуют депутатов за то, что те «очень хорошо работают». Он добавил, что не поддерживает идею о роспуске парламента, потому что депутаты справляются со своими обязанностями.

Спикер также сказал, что 120 человек — достаточное количество депутатов для кыргызского парламента.

«В парламентах некоторых стран вовсе 150 депутатов. Если у нас будет меньше депутатов, то они могут попасть под влияние президента», — приводит слова Джумабекова Kaktus.Media.

28 июня депутаты ушли на летние каникулы — это произошло на следующий день, после того, как они лишили бывшего президента Алмазбека Атамбаева неприкосновенности.

Парламент оказывал Атамбаеву всяческую поддержку, пока тот был главой государства. Однако после того, как он передал власть своему преемнику Сооронбаю Жээнбекову, парламент встал на сторону нового президента.

Перед уходом на каникулы Джумабеков заявил, что депутатам приходилось поддерживать Атамбаева из-за того, что в его руках была сосредоточена вся власть.

«Нельзя обвинять человека, мол почему ты тогда молчал, а сейчас выступаешь [против Атамбаева]. Были такие обстоятельства», — заявил Джумабеков.

Он уже выступал с критикой в адрес Атамбаева и заявлял, что «держал в тисках» власть через своих людей, даже после своего ухода с поста президента.