Улукбек Кочкоров. Фото: Пресс-служба правительства.

Новым министром соцразвития стал экс-кандидат в президенты и бывший сотрудник ГКНБ Улукбек Кочкоров. Он возглавил министерство, оставшееся без руководства после серии скандалов.

Кандидатуру Кочкорова предложил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, и депутаты парламента поддержали его кандидатуру — за него проголосовали 105 депутатов. Через три часа после голосования президент Сооронбай Жээнбеков окончательно утвердил Кочкорова на должность министра соцразвития.

Улугбек Кочкоров сменил Таалайкуль Исакунову, ушедшую в отставку после скандалов, связанных с использованием дипломатического паспорта и дебошем ее заместителя на борту самолета.

Министерство соцразвития с 11 октября пять дней работало без начальства, пока исполняющим обязанности министра не назначили статс-секретаря ведомства Каныбека Адиева.

Кто такой Улукбек Кочкоров?

Экс-депутат Улукбек Кочкоров баллотировался в президенты Кыргызстана на выборах в 2017 году, на которых победил Сооронбай Жээнбеков.

На участие в выборах Кочкоров потратил почти три с половиной миллиона сомов, а проголосовало за него чуть больше 8300 человек. После выборов политик говорил, что для кандидатов не были созданы равные условия, а за привлечение админресурса никто не понес ответственности.

Кочкоров руководит партией «Жаны доор», был депутатом V созыва от партии «Ата-Журт», работал в Госкомитете нацбезопасности и Госкомитете по налогам и сборам, имеет звание полковника.

Будучи депутатом, в 2013 году Кочкоров возмутился тем, что русскоязычные журналисты якобы искажают его слова и предложил впускать в парламент только тех журналистов, что говорят на кыргызском языке. В том же году Кочкоров выступил против продажи «Кыргызгаза» российскому «Газпрому» за 1 доллар (у кыргызской компании был долг в 50 миллионов долларов).

В январе 2013 года в социальных сетях распространили видео встречи Кочкорова с избирателями, в Баткене на которой он якобы говорил о президентах Кыргызстана и Узбекистана (на тот момент это Алмазбек Атамбаев и Ислам Каримов) и приграничных вопросах. В результате политику пришлось опубликовать опровержение, и объяснить, что видео встречи с избирателями было смонтировано теми, кто хочет рассорить кыргызов и узбеков.

Скандал в министерстве соцразвития

До прихода Кочкорова на должность министра соцразвития ведомство всколыхнули кадровые перестановки. Таалайкуль Исакунова, возглавлявшая ведомство с 2016 года, подала в отставку после того, как Генпрокуратура подтвердила, что руководство министерства пользовалось диппаспортами в личным целях.

Скандал, приведший к увольнению всего руководства минсоцразвития, начался в конце сентября в Сеуле – тогда замминистра Зууракан Каденову сняли с рейса из-за дебоша «в алкогольном опьянении».

Ее уволили, но на этом скандал не закончился — депутатка Аида Касымалиева собрала и сообщила данные о поездках руководства министерства и попросила генпрокуратуру проверить информацию. Проверка привела к уходу в отставку министра и двух оставшихся ее заместителей — Лунары Мамытовой и Жылдыз Полотовой.

Кроме того скандал в Сеуле стал одной из причин конфликта между МИД и послом Кыргызстана в Южной Корее Кылычбеком Султаном.

Министерство иностранных дел попросило Совбез проверить деятельность посла. Проверка выявила нарушения в работе Султана, а также в самом МИДе. Результаты проверки Совбеза привели к увольнению Султана, тогда же глава МИД Эрлан Абдылдаева ушел в отставку.