После того как все начальство минсоцразвития было уволено или ушло в отставку исполняющим обязанности министра стал статс-секретарь ведомства Каныбек Адиев.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение о назначении статс-секретаря Каныбека Адиева исполняющим обязанности министра труда и соцразвития. Министерство оставалось без руководителя с 11 октября, когда Таалайгуль Исакунова подала в отставку.

В прошлом Адиев занимал разные должности в минсоцразвития, долгое время работал в Оше. Был директором Нижне-Серафимовского дома-интерната для престарелых и Токмакского психоневрологического учреждения.

Все начальство Адиева ушло в отставку или было уволено после скандала в Сеуле. Причиной скандала стало алкогольное опьянение замминистра соцразвития Зууракан Каденовой, которую сняли с рейса в столице Южной Кореи в конце сентября. Распоряжением премьер-министра чиновница была уволена.

После скандала Генпрокуратура проверила поездки начальства министерства социального развития и выяснило, что министр и замминистры использовали в своих личных поездках диппаспорт – что запрещено.

Министр Таалайгуль Исакунова и ее замминистра Лунара Мамытова подали в отставку 11 октября, оставшаяся замминистра Жылдыз Полотова ушла 13 октября.