По рекомендации Совбеза и Госкадровой службы Анару Мамбеталиеву восстановили на должности пресс-секретаря Госэкотехинспекции. Девушку уволили в конце августа, после того как она устроила одиночный пикет против коррупции у кабинета главы службы.

Анара Мамбеталиева опубликовала приказ о своем восстановлении на своей странице в фейсбуке.

Совбез проверил показания Мамбеталиевой, рассказавшей о коррупции в Госэкотехинспеции и даже обнародовавшей имена возможных коррупционеров, и нашел в работе службы «грубые нарушения». По информации Совбеза, обвинения пресс-секретаря «частично подтвердились».

Следователи установили, что руководство Госэкотехинспекции незаконно выдавало премии, некоторым сотрудникам выплачивали больше начисленной суммы, переплачивали поставщикам, также были найдены нарушения при назначении работников на вакантные должности.

Правительству рекомендовали рассмотреть, насколько чиновники Госэкотехинспекции соответствуют занятым должностям.

Коррупционный скандал в Госэкотехинспекции

Пресс-секретарь Госэкотехиспекции 11 июля устроила одиночный пикет у кабинета главы службы. В руках девушка держала антикоррупционный плакат.

В службе девушка работала с 2016 года и, по ее словам, в течении последнего полугода до выхода с плакатом пыталась бороться с коррупцией в ведомстве.

После пикета Мамбеталиевой в ведомстве было начато служебное расследование, по итогам которого пресс-секретаря уволили.

О своем увольнении девушка узнала в середине августа, находясь в больнице — причем не от начальства, а от коллег из пресс-службы.

Анара Мамбеталиева рассказала о своем увольнении и опубликовала фото с пикета в публикации на фейсбуке 22 августа.

Уже на следующий день она записала видеообращение к президенту Сооронбаю Жээнбекову, в нем она назвала имена крупных чиновников Госэкотехинспекции, которых она подозревает в коррупции. Так же девушка рассказала, что ее жизни угрожают и рекомендуют ей замолчать.

В ответ ведомство обвинило ее в том, что она не сдала рабочий кабинет и отчетность перед бухгалтерией в 200 000 сомов. Но Мамбеталиева не знала, откуда у нее появилась отчетность перед бухгалтерией на сумму в 200 тысяч сомов.

«Я узнала [о 200 тысячах сомов], когда внутренняя комиссия начала расследовать. Почему-то мне начали говорить, что я должна. Что потом хуже будет мне. Я сказала, что если я должна 200 тысяч, пускай меня тоже проверяют и наша внутренняя комиссия, и Генеральная прокуратура, и финансовая полиция», — сказала она тогда журналисту «Клоопа».

Кабинет и служебную машину по ее словам ведомство у нее не приняло, ссылаясь на то, что ей нужно дождаться возвращения своего бывшего руководителя из-за рубежа.

Президент ознакомился с видеобращением Мамбеталиевой и постановил Совбезу проверить ее заявление о коррупции в Госэкотехинспекции.