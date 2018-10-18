Статс-секретарь Госэкотехинспекции Таалай Асылбеков подал заявление об уходе и был освобожден от своей должности. Он был одним из тех чиновников, кого пресс-секретарь службы обвинила в коррупции, а Совбез рекомендовал проверить на соответствие занимаемой должности.

Таалай Асылбеков был освобожден от должности статс-секретаря Госэкотехинспекции согласно поданному заявлению. Совбез как раз предложил правительству проверить Асылбекова на соответствие занимаемой должности.

Асылбеков был одним из трех крупных чиновников Госэкотехинспекции, упомянутых пресс-секретарем службы Анарой Мамбеталиевой в ее антикоррупционном обращении к президенту Сооронбаю Жээнбекову.

В конце августа уволенная за антикоррупционный пикет Мамбеталиева сказала, что статс-секретарь Таалай Асылбеков, руководитель кадрового отделения Самат Керимкулов и глава финотдела Гулькаир Жумашева «неправильно используют» государственные средства. Совбез проверил ее информацию — и назвал ее частично подтвержденной.

Госкадровая служба постановила восстановить Мамбеталиеву на должности пресс-секретаря Госэкотехинспекции.

Читать еще: