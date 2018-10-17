Кандидатуру Чингиза Айдарбекова предложил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, а депутаты парламента единогласно его поддержали. Раньше Айдарбеков занимал должность посла Кыргызстана в Японии.

Новым главой МИДа Кыргызстана стал экс-посол Кыргызстана в Японии Чингиз Айдарбеков. Его кандидатуру поддержали все депутаты.

Свою карьеру Айдарбеков начал сразу после окончания МУК в 1998 году, получив должность атташе в управлении СНГ кыргызского МИДа. В этом управлении он проработал до 2008 года, достигнув должности заведующего одного из отделов.

В 2011 году он работал в аппарате президента, а с 2012 по 2016 — в аппарате Жогорку Кенеша. В 2016 был назначен послом Кыргызстана в Японии.

Чингиз Айдарбеков сменил на посту министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева, бессменно руководившего ведомством с 2012 года.

Абдылдаев был вынужден уйти в отставку после того, как Совбез проверил деятельность посла Кыргызстана в Южной Корее Кылычбека Султана. Совбез нашел массу нарушений как в деятельности посла, так и в работе министерства.

В свою очередь именно МИД попросил Совбез проверить Кылычбека Султана, после того как посол подтвердил журналистам, что замминистра соцразвития Зууракан Каденова в алкогольном опьянении была снята с рейса в Сеуле.

Итого скандал с Каденовой привел к увольнению всего начальства министерства соцразвития, увольнению посла в Южной Корее и главы МИДа.