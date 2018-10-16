Знаете ли вы, что госзакупки — это самый простой и доступный способ хищений и получения личной выгоды от занимаемого положения? А значит и самый популярный. Легче всего присосаться к государственным деньгам с помощью тендеров.

Схема такого тендера выглядит примерно так: заранее выбирается поставщик, который станет победителем, а другим участникам отказывают по любой, чаще всего формальной, причине. Достаточно незначительной неточности в документах, малейшего несоответствия заданным параметрам и т. д. — и вы проиграли. Естественно «победитель» платит нечестному чиновнику за это удовольствие выиграть тендер. Но продукция триумфатора может существенно уступать в качестве товару других игроков, которых ему удалось обойти.

Чиновнику не важно качество работы — в следующий раз выделят новые бюджетные средства, от которых можно будет еще отщипнуть.

Ведь воровать не только выгоднее, но и проще, чем обеспечивать выполнение контрактов.

В некоторых случаях контракты вообще не выполняются на практике. То есть выполняются сугубо формально, на бумаге, при этом средства по контракту делятся между организацией и должностными лицами.

Хищения на топливе и ГСМ, на дорожных работах, на поставках техники и оборудования для городских хозяйств, школ, на медикаментах и т. д. происходят каждый день.

И дело не только в том, что нечестным образом расходуются государственные деньги. Все намного хуже!

Например, хищения на ремонте дорог приводят к некачественному ремонту и оборачиваются износом автомобилей, их ремонтом, а порой и авариями. Кроме того, некачественный ремонт приводит к необходимости нового ремонта и новым хищениям.

Хищения на поставках продуктов в школы – это некачественное питание детей и вызванные этим заболевания.

Что же можно сделать? Не существует никакой государственной системы мониторинга за выполнением контрактов. Поэтому это нужно делать нам — простым сознательным гражданам, которым не все равно в какой стране мы живем.

Как же это сделать? Приходите к нам на тренинг и вы научитесь пользоваться специальной платформой, с помощью которой можно будет отслеживать процесс выполнения заявленного контракта.

Например, строится ли мост в вашем селе, были ли закуплены учебники для школы или ремонтируется ли дорога перед вашим домом.

По самым вопиющим случаям будут проводиться полноценные журналистские расследования. Кроме того, самым активным пользователям платформы будет предоставлена 4-месячная стажировка в нашем бишкекском офисе.

Кто может принять участие?

Любой желающий. Особенно люди из регионов, проезд в Бишкек и жилье на время тренинга будут оплачены.

Когда: 19-30 ноября, начало в 10:00

Где: в офисе «Клоопа» на Горького 48/1 (ориентир — магазин «Марко Поло»).

Для участия в тренинге заполните форму ниже до 16 ноября включительно.

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Текст объявления в значительной степени вдохновлён этой записью российского журналиста Алексея Русина.