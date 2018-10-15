Член политсовета СДПК и экс-глава администрации президента Фарид Ниязов поздравил «коллег по бывшему избирательному штабу» с победой Сооронбая Жээнбекова на президентских выборах 2017 года. В письме он упомянул политические преследования, «прилипал» и «разочарование части общества» политикой государства.

Самого Жээнбекова Фарид Ниязов с победой не поздравил, наоборот, в письме содержится критика действий решений главы государства по отношению к бывшим соратникам.

«Несмотря на изменившуюся ситуацию в стране, разделившую многих из нас по разные стороны политических сил, от всей души поздравляю вас с годовщиной нашей общей на тот момент победы!» — пишет Фарид Ниязов, вероятно имея под «разными сторонами» раскол СДПК и противостояние между Жээнбековым и Атамбаевым.

Ниязов также упоминает о «разочаровании» части общества, голосовавшего «за преемственность политического курса на стабильность и развитие».

«Сегодня у части общества есть некоторое разочарование в связи с изменениями во внутренней политике государства, но будьте уверены, история расставит все по местам. Со временем народ определит, где правда, а где ложь и клевета. Где честный труд, а где голые слова. Где соратники, а где подхалимы и прилипалы. Где польза, а где вред. Где борьба с коррупцией, а где политические преследования», — пишет верный соратник экс-президента.

Касаясь темы «политических преследований» Ниязов очевидно имеет в виду уголовные дела против соратников Алмазбека Атамбаева — бывших премьера Сапара Исакова, мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова и других.

А с «подхалимами и прилипалами» Ниязов буквально цитирует Алмазбека Атамбаева, который в сентябре признал раскол в СДПК и сказал, что партию нужно «очистить от прилипал и случайных попутчиков».

Критикуя Жээнбекова Ниязов не забыл похвалить Атамбаева. Мирную передачу власти он называет «неоценимым вкладом в демократию», хотя до Атамбаева власть была мирно передана Розой Отунбаевой.

А «твердую позицию в отношении кандидатов в президенты» Ниязов называет «заботой о единстве народа» — очевидно имеется в виду то, как Алмазбек Атамбаев, будучи президентом, выступал против Омурбека Бабанова из-за выступления этого кандидата в президенты в Оше и его встречи с президентом Казахстана Назарбаевым.

Фарид Ниязов является доверенным лицом экс-президента Алмазбека Атамбаева. В 2017 году Ниязов руководил предвыборным штабом Сооронбая Жээнбекова, а когда тот стал президентом — перешел на руководящую должность в аппарат президента.

В марте 2018 года Ниязов покинул свой пост руководителя администрации президента и стал членом политсовета СДПК. Он также возглавляет благотворительный фонд «Апрель».

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