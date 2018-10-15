Кыргызское финансовое издательство Economist сообщило, что Счетная палата не смогла изучить траты по ЛЭП «Датка-Кемин», а «Национальные электрические сети» (НЭСК) не в состоянии обслуживать кредит, взятый у китайского «Эксимбанка». Если кыргызские власти не смогут выплатить кредит, то Китай сможет потребовать долю или полное владение имуществом  Кыргызстана в международном арбитраже

Согласно данным Счетной палаты, которые получил Economist, у ЛЭП «Датка-Кемин» нет детальной и постатейной сметы расходов, из-за чего ведомство не смогло проанализировать расходы проекта.

Обслуживанием кредита по ЛЭП «Датка-Кемин» занимается НЭСК — дочерняя компания Нацэнергохолдинга. В 2016 году НЭСК проходил аудит Счетной палаты — ведомство выявило серьезные проблемы компании по выплате кредита.

По данным палаты, в тот период НЭСК должны были выплатить «Эксимбанку» 1,2 млрд сомов, но компания смогла перечислить китайскому кредитору только 661 млн сомов — это чуть больше половины от требуемой суммы.

Чтобы НЭСК мог обслуживать кредит в полном объеме, Счетная палата рекомендует повысить ставку на передачу электроэнергии — с 19 тыйынов до 35,8 тыйынов.

«А пока тариф не увеличен, НЭСК вынуждено постоянно просить правительство отсрочить ей погашение долгов. Их компания просто не в состоянии погашать своевременно», — пишет Economist.

Согласно кредитному соглашению Кыргызстана с «Эксимбанком» по ЛЭП «Датка-Кемин», кыргызские власти должны своевременно возвращать средства по займу.

Если Кыргызстан нарушит свои обязанности по соглашению и будет не способен расплатиться по займу, то Китай может потребовать любой кыргызский актив в международном арбитраже.

Например, когда Шри-Ланка не смогла выплатить китайский кредит, выданный на строительство глубоководного порта, порт был отдан в аренду Китаю на 99 лет.

На момент публикации этого материала НЭСК и Нацэнергохолдинг оказались недоступны для комментариев.

ЛЭП «Датка-Кемин»

ЛЭП «Датка-Кемин» — это проект по строительству высоковольтных линий электропередач и двух подстанций «Кемин» и «Датка»  на севере и юге страны.

Согласно задумке кыргызских властей, ЛЭП «Датка-Кемин» должен был обеспечить Кыргызстану независимость от электрических систем Казахстана и Узбекистана, которыми страна пользовалась до недавнего времени.

На реализацию этого проекта Кыргызстан взял $390 млн под два процента годовых и сроком на 20 лет у китайского «Эксимбанка».

Кыргызстан и «Эксимбанк» подписали кредитное соглашение в 2012 году, а в 2015 ЛЭП «Датка-Кемин» была сдана в эксплуатацию.

Почему к проекту ЛЭП «Датка-Кемин» возник такой интерес?

Все началось с проекта по модернизации бишкекской ТЭЦ в $386 млн, чьи траты изучала депутатская комиссия. Этот проект тоже был реализован за счет средств китайского «Эксимбанка».

В мае 2018 года парламентская комиссия пришла к выводу, что стоимость модернизации ТЭЦ была «существенно завышена», а тогдашний президент Алмазбек Атамбаев вмешивался в работу правительства.

Расследование модернизации ТЭЦ вылилось в арест высокопоставленных чиновников из команды Атамбаева — Сапара Исакова, Жанторо Сатыбалдиева и Айбека Калиева и Осмонбека Артыкбаева, которые, как полагает следствие, имеют причастность к модернизации ТЭЦ.

После скандала с модернизацией ТЭЦ, депутаты предложили создать парламентскую комиссию по изучению трат с ЛЭП «Датка-Кемин». Была ли создана эта комиссия и к каким выводам она пришла — пока неизвестно.

Всего Кыргызстан взял кредитов у «Эксимбанка» на сумму в $1,7 млрд. Это более 43% от всего внешнего долга страны.

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