25-26 октября в офисе «Клоопа» пройдет практический тренинг Артема Торчинского, финансового аналитика из России, который расследовал нарушения при подготовке к Олимпиаде в Сочи в 2014 году.
Торчинский: «Финансы — это не про сложные формулы и схемы. Финансы — это про доверие. Важно, чтобы мы контролировали, что и как государство делает за наши налоги».
Что вы узнаете:
- Что такое финансовый анализ. Как с его помощью узнать о финансовом положении компании, как лучше всего работать и структурировать информацию. Как вообще разложить ее по полочкам.
- Какие есть основные типы финансовых документов для оценки компании. Чем отличаются местный бухгалтерский учет и международный. Какие еще бывают документы, которые могут быть интересны журналистам-расследователям.
- Какие есть реестры, где может быть информация о компании. Как искать информацию, как искать аффилированных лиц, как найти холдинговые структуры, как найти связи между компаниями, какие у них могут быть связи
- Как читать финансовую отчетность. Из чего она состоит, по каким признакам понять, что с компанией что-то не так.
- Бюджет страны/города. Почему это важно и что там интересного можно найти.
Все это будет рассказано на примере расследования затрат на проведение Олимпиады в Сочи в 2014 году, когда было доказано, что стоимость официально занижена в 7 раз.
Заключительная часть первого дня и весь второй день тренинга будут посвящены разбору конкретных рабочих кейсов. Поэтому готовьте вопросы, приносите документы и названия компаний, которые вам интересно проверить.
Где и когда:
Когда: 25 и 26 октября, начало в 10:00 и до вечера
Где: в офисе «Клоопа» на Горького 48/1 (ориентир — магазин «Марко Поло»).
Контактный телефон: 0777398346 (Мария)
Для участия в тренинге заполните форму ниже до 23 октября включительно.
Клооп сотрудничает с проектом Интерньюс Медиа-К в организации данного семинара.