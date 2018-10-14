Все это будет рассказано на примере расследования затрат на проведение Олимпиады в Сочи в 2014 году, когда было доказано, что стоимость официально занижена в 7 раз.

Заключительная часть первого дня и весь второй день тренинга будут посвящены разбору конкретных рабочих кейсов. Поэтому готовьте вопросы, приносите документы и названия компаний, которые вам интересно проверить.

Где и когда:

Когда: 25 и 26 октября, начало в 10:00 и до вечера

Где: в офисе «Клоопа» на Горького 48/1 (ориентир — магазин «Марко Поло»).

Контактный телефон: 0777398346 (Мария)

Для участия в тренинге заполните форму ниже до 23 октября включительно.

Клооп сотрудничает с проектом Интерньюс Медиа-К в организации данного семинара.