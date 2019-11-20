Глава Минсоцразвития Улукбек Кочкоров на пару минут уступил свою должность семикласснику Тилегену Рахатбекову. У школьника детский церебральный паралич и проблемы со слухом, поэтому поручения, которые он дал Кочкорову, переводила мама. Тилеген попросил разобраться с вопросом аттестации выпускников школы для неслышащих и закупить шахматные доски для учеников.