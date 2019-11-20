Фотография: Алексей Журавлев для Kloop.kg

Велодорожки для Бишкека пока большая редкость. Чаще всего велосипедисты вынуждены передвигаться по дорогам вместе с автомобилями, либо по тротуарам с пешеходами, при этом для них нет ни отдельных дорог, ни полос.

Некоторые велодорожки, например как по улице Токтогула, несмотря на разметку, превращаются в парковочные места для машин.

Журналисты «Клоопа» узнали какие велодорожки уже есть в Бишкеке и какие еще построят к 2020 году. Для удобства мы создали карту, на которой отметили все велодорожки. Зеленым — те, которые уже есть. Красным — строящиеся. Желтым — которые есть, но используются машинами для парковки.

Карта велодорожек в Бишкеке

Сейчас в Бишкеке проложено всего 11,6 км велодорожек. Для сравнения в казахстанском городе Алматы, построено 68 км велодорог.

«Бишкекглавархитектура» хочет строить больше велодорожек, чтобы разгрузить дороги от автомобилей. По словам специалиста Уметалы Алыбаева, поездки на велосипедах полезны для здоровья и позволяют человеку добраться куда быстрее до нужной точки.

«Велодорожки — это не просто зона отдыха, ведь мы в будущем хотим переходить от авто к велотранспорту», — делится он.

Но кажется, что до сегодняшнего дня городским властям с трудом удается это сделать.

Бишкекчанка Чолпон Асанакунова девять лет назад отказалась от общественного транспорта и пересела на велосипед. По ее словам, за все это время инфраструктура для велосипедистов в Бишкеке не улучшилась.

“Я не заметила изменений в плане транспорта для передвижения. Только 1% моего пути проходит через велодорожки, остальные 99% мне приходится двигаться по проезжей части», — сетует она.

Велосипедист Искендер также говорит, что существующие велодорожки непригодны для комфортного передвижения по городу.

«Максимум на велодорожках можно тренироваться, это как общественное пространство, как зона отдыха. Они не подходят для транспорта», — считает он.

Над материалом работали: Эрика Гнедаш, Адилет Иманалиев, Жанна Сапаралиева, Анна Ким и Элана Батырбекова